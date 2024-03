El discreto mensaje con el que Ana Fernández recuerda a Santi Trancho en el noveno aniversario de su muerte

Su agenda repleta de compromisos no le impidió recordar al que fuera su pareja en una fecha tan dolorosa. Como cada 7 de marzo, este pasado jueves, Ana Fernández (34 años) rememoró a Santi Trancho en sus redes sociales. Lo hizo al filo de la medianoche y con un discreto mensaje compartido en sus stories de Instagram.

Durante el día, la actriz presentó su nueva película, La bandera, en el Festival de Málaga. Fue al final de la noche cuando recordó al que fuera su pareja, quien perdió la vida el 7 de marzo de 2015 en un accidente de moto.

Otros años, Ana Fernández ha compartido desgarradores post en memoria del cámara de televisión. Esta vez, sobre una imagen con fondo negro dejó dos iconos: unas estrellas que simbolizan luz, seguidas de un corazón blanco.

[Ana Fernández: "No veo necesario el matrimonio. Veo más importante reproducirse y compartir una hipoteca"]

El discreto mensaje que ha compartido Ana Fernández en sus 'stories'. Instagram

Previamente, la intérprete compartía los detalles de su cita en Málaga. Desde que configuraba su look para presentar el largometraje hasta su paso por la alfombra roja. Ana Fernández, sin embargo, tuvo muy presente Santi. Y es que, después del tiempo transcurrido, tan sólo ha podido aprender a vivir con ello.

Santi Trancho falleció a los 32 años, de manera inesperada, en un accidente de moto. El que fuera cámara de televisión impactaba contra un camión en la localidad madrileña de Galapagar sin que se pudiera hacer nada por su vida.

El joven era muy conocido por su trabajo. Entre 2010 y 2013, fue uno de los operarios que acompañó a Frank Cuesta (52) en Frank de la jungla, de Cuatro. También formó parte del equipo de Callejeros. El accidente truncó la historia de amor de Santi Trancho con Ana Fernández, con la que por aquel entonces sumaba ya tres años de discreta relación.

Hace un año, en la misma fecha, Ana Fernández le hablaba a aquellas personas que han vivido una historia similar. Así, confesaba que el tiempo "ayuda a ir sosegando ese dolor que nos arrolla". La actriz expresaba: "Muchísima gente me habéis escrito y me seguís escribiendo porque os había ocurrido lo mismo (estabais sufriendo la pérdida de una pareja o amigo por accidentes de moto, coche…) y me pedíais consejo para salir adelante… A día de hoy no deja de abrumarme porque pienso: '¿Yo dar consejos? Si sólo he seguido respirando'".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Fernandez 🧚🏼‍♀️ (@anafdz1989)

Pero no sólo se trata de respirar. Ana Fernández, expresaba que también es "rendirte antes la vida, universo, Dios o como lo quiera llamar cada uno. Rendirse no es renunciar, es dejar de ir en contra de algo tan superior que está fuera de nuestro control. Es hablar y hablar, es llorar, es acudir a una terapia en condiciones para tratar el tema, es aprender a dejar ir. Es volver a llorar, es no dejar de aprender, es amar las cosas simples, es no desperdiciar tu tiempo, es abrirte al amor, es rendir tributo al alma/energía que se fue al otro plano, es hablar y volver a hablar".

De esta manera, Ana Fernández ha conseguido apaciguar el dolor. Continúa con su rutina -asumiendo apasionantes proyectos-, cuida de sus mascotas y comparte vida sentimental con el músico Adrián Roma. El 7 de marzo, no obstante, siempre será un día triste en su calendario.