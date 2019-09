El flamenco gana a la saeta: 'Got Talent' encuentra la fórmula del éxito

En solo dos entregas, Got Talent ha confirmado con rotundidad su liderazgo frente a La Voz Kids. De poco le ha servido a Antena 3 la agresiva estrategia de promoción y el preestreno en su plataforma de pago, Atresplayer Premium, pues Telecinco ha conseguido liderar frente al talent musical con el estreno inesperado del formato presentado por Santi Millán.

Si en la primera entrega el pequeño de dos años Hugo Molina conseguía acaparar la atención mayoritaria de la audiencia, en la segunda gala de este lunes el espacio de Mediaset ha ampliado su ventaja repitiendo fórmula: un carismático niño cuyo talento ha eclipsado a los cantantes de La Voz Kids.

Mario Prieto, de seis años, comenzaba su actuación bailando flamenco con desparpajo y soltura. Pero lo mejor del número llegaría al final, cuando el niño se despojaba de su formal atuendo de bailaor para mostrar un look mucho más moderno y sorprender a los presentes con un show de reguetón.

#GotTalentGala2 Mario tiene solo seis años pero el arte corre por sus venas desde que nació 😱 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/RiAMZ0Ko2i — Got Talent España (@GotTalentES) September 23, 2019

Antena 3 había intentado acortar distancias anunciando una actuación histórica: la primera saeta cantada en el formato. Hugo Sánchez era el plato fuerte de la cadena para remontar el vuelo del espacio presentado por Eva González (38 años), pero su impecable interpretación de Madre mía de la esperanza, aclamada por las redes y por los coaches, no fue suficiente para frenar al exitoso talent de Mediaset.

Un 'sí' inesperado y un pase de oro conjunto

Los otros dos momentos memorables de Got Talent los protagonizaban dos actuaciones muy diferentes. El peculiar Simonde 79 pisaba el escenario dispuesto a llenarlo de ritmo con su 'techno-zambomba'. Una indescriptible actuación que parecía tener asegurado el 'no', pero un pique de Risto (44) con Dani Martínez (36) acababa con el presentador de Todo es Mentira otorgándole el pase a la siguiente fase: "¡Ahora os lo coméis!".

En la otra cara de la moneda estuvo Florencia Pasquet, una mujer con una prodigiosa voz que emocionó cantando The hills are alive del musical Sonrisas y Lágrimas. La artista confesaba que durante el casting había vivido muchas casualidades con el número 5, aunque no sabía muy bien cómo interpretarlas. Finalmente, pudo confirmar que el 5 es su número de la suerte, pues los cuatro miembros del jurado y Santi Millán le otorgaban el pase de oro conjunto que la catapulta directa a las semifinales de una edición que, casualidad o no, es la quinta.

#GotTalentGala2 Uno de los Pases de Oro más bonitos que hemos visto en @GotTalentES ❤️🌟 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/W8jBFc5xcg — Got Talent España (@GotTalentES) September 23, 2019

[Más información: Del niño del tambor al 'chapuzón' de Paz Padilla: los momentazos del estreno de 'Got Talent']