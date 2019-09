El trasplante de alma y otros momentos inolvidables de Mariló Montero en televisión

La presentadora Mariló Montero (54 años) vuelve a la televisión y lo hace en la que fue su casa durante casi diez años de manera intermitente. Canal Sur será el nuevo hogar de la periodista navarra tras un tiempo alejada de los platós y los focos. La de Estella se pondrá al frente de un programa de actualidad que incluirá una entrevistas, a partir del mes de octubre, según informa El Confidencial.

El paso de Mariló Montero por los medios de comunicación nunca ha dejado indiferencia a nadie. Durante su etapa como capitana de las mañanas de Televisión Española, Montero dejó momentos para el recuerdo. Desde el coche fúnebre de Sara Montiel hasta el trasplante de alma en un órgano vital, pasando por el olor de limón como medida preventiva para evitar el cáncer.

Las meteduras de pata de Mariló Montero en televisión

1. El coche fúnebre de Sara Montiel

El 8 de abril de 2013 fallecía una de las actrices más importantes del siglo XX en España. Antonia Abad, conocida artísticamente como Sara Montiel, moría en su casa de Madrid y sus hijos decidieron que todo el mundo pudiera despedirse de ella al día siguiente en los Cines de Callao en Madrid. Cuando llegó el coche fúnebre con el cuerpo sin vida de la intérprete de La Violetera, Mariló preguntaba... "¿Por qué está quieto ahí el coche? ¿Qué lleva dentro?".

2. El olor a limón previene el cáncer

"El aroma de limón puede prevenir el cáncer". Con esta máxima, Mariló Montero empezaba defendiendo la teoría del estudio de unos científicos alemanes. Y continuaba: "Tenemos aquí un limón. Lo tiene en casa, en la nevera. O igual en el frutero, encima de la mesa. Coja el limón, acérqueselo a la nariz. Lo puede oler, incluso si lo aprieta un poquito sale ese aroma... El aroma de limón puede prevenir el cáncer".

3. El cochinillo aplastao

En el día de San Antón, patrón de los animales, una mujer de Valencia fue invitada al programa de Mariló para desvelar la curiosidad de que su mascota doméstica no era otra que un cerdo. La respuesta de la navarra al ver al pequeño animalito fue la siguiente: "Oye, Brontos (nombre del cerdito), yo tengo un problema. Es que yo soy navarra y yo estoy acostumbrada a ver a los cochinillos aplastaos y mu' churruscaos. Tenemos un problema".

4. Las víctimas de la homofobia

En una de las tantas mañanas en las que Montero hablaba sobre nutrición, política y actualidad en su programa, abordó el tema de las agresiones homófobas que estaban teniendo lugar en España. La introducción al asunto fue la siguiente: "A ver, un dato muy preocupante. Quienes más sufren acoso homófobo en España es la comunidad de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (el colectivo LGTBI)". Una afirmación más que lógica y que no pasó desapercibida en las redes sociales y en programas donde solían zapear los errores de Mariló.

5. El Ecce-Homo de Borja

En el año 2014, la restauradora Cecilia Giménez ponía en el mapa del mundo a la pequeña localidad zaragozana de Borja después de destrozar la pintura mural del Ecce-Homo del profesor Elías García Martínez, en el Santuario de la Misericordia. La reacción de Montero ante tan revuelo fue la siguiente: "¿No será esto, ahora que recuerdo yo esto del Ecce-Homo, y llegada la campaña de Navidad, una estrategia para hacer promoción del pueblo y que todos vayamos para allá ahora otra vez?". Uno de sus colaboradores no dejaba que terminase la pregunta: "Mariló, ¿quieres decir que la Guardia Civil se ha prestado a participar en una operación de este tipo?".

6. El error al tratar el caso Asunta

En septiembre de 2013, la abogada Rosario Porto y su exmarido, el periodista Alfonso Basterra, drogaron y mataron a su hija adoptiva, Asunta Basterra Porto, de 12 años de edad. Un crimen que copó horas en los medios de comunicación y que fue tratado por profesionales como Mariló. A este respecto, la presentadora de RTVE comentó: "Hallar un cadáver es terrible, pero el movimiento... Si hubieras dicho que primero tenía el brazo así y luego así, por la propia cuesta y la gravedad, cae el brazo. Si acaba de ser asesinada, todavía está blandita".

7. El trasplante del alma en un órgano vital

Mariló Montero clausurando su programa hablando sobre "el trasplante del alma en los órganos".

Respecto al asesino de El Salobral, el hombre donante de órganos que mató a una menor de 13 años y después se suicidó, afirmó lo siguiente: "¿Pasa algo por llevar dentro de ti el órgano de una persona que ha matado a otros? Yo, la verdad, que esta mañana no sabía responder. Yo he sentido tranquilidad al saber que los órganos de ese hombre no van a dar vida a nadie. He sentido la tranquilidad de no responderme a esas dudas permanentes. Yo no querría esos órganos. No está científicamente comprobado, pero nunca se sabe si ese alma está trasplantado también en ese órgano".

8. ¿El Nilo o el Miño?

Un lapsus jugó una mala pasada a Mariló Montero desde el plató de La mañana de la 1 cuando dio pasó a Julia, una compañera que se encontraba en la ribera del Miño, tras desbordarse por un fuerte temporal de invierno. "Ahí tenemos a Julia, en el río Nilo. ¿Julia estás por ahí? ¡En el Nilo!". "Sí, estoy aquí, en el Miño", rectificó la reportera, que se encontraba en Orense y no en El Cairo.

