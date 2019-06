Rocío Crusset, hija de Carlos Herrera y Mariló Montero, ficha por Victoria's Secret

Rocío Crusset (25 años), la hija de Carlos Herrera (61) y Mariló Montero (53), se ha convertido en el último fichaje de la conocida firma de ropa interior, Victoria's Secret. Ha sido la propia maniquí la encargada de dar esta feliz noticia a sus seguidores con una divertida publicación en sus redes sociales.

En la fotografía, Crusset aparece luciendo un conjunto de ropa interior en negro, y frente a ella hay una tarta de cumpleaños adornada con velas encendidas y una columna de platos de porcelana.

La joven ha acompañado esta publicación con el mensaje: "Gracias. Mi primer día trabajando con Victoria's Secret ha sido un sueño, pero hacerlo el día de mi cumpleaños ha sido un auténtico placer. ¡Gracias a todos por las felicitaciones!", ha escrito.

Rocío Crusset se ha convertido en la segunda sevillana que trabaja para esta emblemática firma de moda, y es que hace muy poco se supo que Lorena Durán se había convertido en la primera modelo curvy de la marca.

Ver esta publicación en Instagram 🕷tokyo Una publicación compartida por Rocío Crusset (@rociocrusset) el 24 de Abr de 2019 a las 7:36 PDT

Lo cierto es que este fichaje supone un importante paso en la carrera como modelo de Rocío Crusset. Tras varias años trabajando duro para hacerse un nombre en este industria, los frutos están comenzando a verse. En la actualidad, la hija de Carlos Herrera vive en Nueva York y ya ha protagonizado algunos desfiles de renombre como Reformation, Mascaró o Calzedonia.

En el terreno sentimental, Rocío Crusset mantiene una relación sentimental con el multimillonario italiano Maggio Cipriano, un empresario que pertenece a la cuarta generación del imperio de la restauración que Cipriani creó a principios del siglo XX. La pareja se habría conocido en la Gran Manzana, donde ambos viven.

Rocío Crusset y el empresario italiano paseando por Madrid hace unas semanas.

"Estoy muy contenta ahora mismo. Muy tranquila, feliz, a mi bola, trabajando en Nueva York, y además trabajando más que nunca. No creo en las relaciones en las que no te sientas libre, así que me considero libre...", aseguraba la propia modelo durante esta Feria de Abril.

