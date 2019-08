Nuevos datos sobre el regreso de Mariló Montero a la televisión

Como cada año, después del periodo estival las televisiones comienzan a cerrar sus parrillas televisivas para la nueva temporada, y muchas son las sorpresas que le depara la profesión a varios presentadores tras el verano. No solamente María Teresa Campos (78 años) está a las puertas de ponerse al frente de un nuevo formato a su medida en TVE, Mariló Montero (54) también regresará a su medio natural después de tres años de dolce vita tras despedirse de La mañana de La 1 en 2016.

Será en Canal Sur y, según ha podido confirmar JALEOS, la franja que ocupará la que fuera mujer de Carlos Herrera (61) "es la mañana". Si bien las negociaciones entre la comunicadora y el ente público venían fraguándose desde hacía tiempo -en realidad, su vuelta estaba más que prevista ya que hace diez años solicitó una excedencia-, en los últimos meses las comunicaciones han sido más frecuentes. Lo cierto es que, como en toda cadena de televisión que se precie, la franja matutina es una de las más potentes, la columna vertebral de un medio audiovisual, y Canal Sur atraviesa una crisis notable. Necesita un cambio.

La navarra durante un acto público durante su 'tiempo de asueto'. Gtres

"En cierto modo, se ha confiado en Mariló para reflotar la cadena, será uno de los fichajes más potentes de la temporada", se desliza a este periódico. La navarra "está muy ilusionada" y tenía claro que su futuro pasaba, tarde o temprano, por la cadena autonómica: "Por eso en todo este tiempo ha estado escuchando ofertas, pero desde la calma. Vuelve en el mejor momento y promete revolucionar la mañana". Se remarca que este proyecto, capitanear dicha franja, todavía no dispone de un presupuesto claro al entrar en juego dos factores determinantes: el verano y la inestabilidad económica y política.

"Como en casi todas las cadenas, está todo un poco en el aire todavía, pero ella ha dejado claro que se amoldará a las circunstancias", se hace constar. Es más, se apostilla que la elección de la franja no era una cuestión que le importase en exceso a Montero: "Ella no ha puesto ninguna condición. Le daría lo mismo hacer la mañana que la tarde". Sea como fuere, de lo que no cabe duda es de que la Montero dará mucho de qué hablar en su regreso.

Su éxito en TVE

Durante muchos años, -en concreto, siete, lo que duró ella como presentadora del magacín del ente público- la navarra se convirtió en centro de referencia informativa, pero también en objeto de polémica, y de burla por sus controvertidas opiniones. Aparte de esta cuestión, su profesionalidad y popularidad en el programa la catapultó como otra de las reinas de la mañana, junto a Susana Griso (49) y Ana Rosa Quintana (63). Ella siempre más políticamente incorrecta y de pensamiento libre -como se ha definido en alguna ocasión-, Montero no esconde que vivió su época de mayor esplendor profesional en esa magna plataforma pública. Escribió libros de cocina y de concienciación social. Era una de las más valoradas de la cadena -junto con Anne Igartiburu (50)- y estaba entre las mejores pagadas.

Se hizo público que se embolsaba 600 euros por programa, lo que se traducía en 3.000 euros a la semana y un total de 170.000 al año. En esa oleada de éxito, canjeaba lo negativo de las críticas con cenas entre amigas cada vez que se convertía en Trending Topic por sus desbarres -como le confesó a Pablo Motos (53)-, pero un día, un 30 de junio de 2016, Mariló se despidió de los espectadores de La mañana, y lo hizo para no volver. Llegó su hora de cierre.

En su discurso, además de hacer un recorrido por toda su trayectoria, la que fuera mujer de Carlos Herrera remató que necesitaba "cazar sueños que todavía tengo por ahí". Y así, sin que muchos de los que hacían el programa ese día lo supieran siquiera, Montero decía adiós para siempre, envuelta en aplausos. Desde entonces no ha parado de cazar sueños, de viajar, de encontrarse a sí misma, de irse a Nueva York a vivir una temporada y volver a ser estudiante. Convivió con su hija en la Gran Manzana y durante unos meses pudo conocer a sus ídolos, como el director de cine Woody Allen (83). Ahora todo eso, el asueto, queda atrás y Mariló ha decidido volver y lo hace en la que fue una de sus primeras casas: Canal Sur.

