Hay vida más allá de 'Sálvame': Rosa Benito, fichaje estrella del programa 'Ya es mediodía'

Rosa Benito (63 años) se niega a desligarse de Mediaset y, tras su breve paso hace unas semanas por el programa Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, la exmujer de Amador Mohedano (65) ha fichado por el espacio capitaneado por Sonsoles Ónega (41), Ya es mediodía. En concreto, se sienta en la sección Fresh del espacio, esa en la que se habla de las cuestiones de la crónica social. Precisamente, su incursión en el espacio coincide con la participación en Gran Hermano VIP 7 de Alba Carrillo (33), la que era la comentarista más aguerrida y lenguaraz, y son muchos los que hablan de una clara sustitución.

Sea como fuere, se trata de una gran oportunidad para Rosa, quien, además, cuenta con un potente interés mediático, pues en el reality de Telecinco se encuentra concursando Antonio David Flores (43), exmarido de Rocío Carrasco (42) y exyerno de La más grande, la que fuera cuñada de Benito. Teniendo en cuenta la tiránica relación que se respira desde hace tiempo entre los Mohedano-Jurado-Flores con Rocío Carrasco al frente, huelga decir que su testimonio cobra un especial valor en estos meses.

Desde que abandonara el programa Sálvame, Rosa ha probado suerte en otros espacios de la cadena -además del concurso de cocina antes mencionado-, como Viva la vida o algún debate puntual de Supervivientes. Así, queda patente que hay vida más allá del programa líder de las tardes de la cadena. Un 'descubrimiento' que ya han hecho otros colaboradores, como Karmele Marchante (73) o las hijas de María Teresa Campos (78).

1. Karmele Marchante

Karmele Marchante en el plató de 'Sálvame'. Mediaset

Fue en 2016 cuando decidió dejar el programa para siempre. En su caso no ha ocurrido como en otros, que terminan regresando 'a casa' tarde o temprano. Ella se fue para no volver. La periodista, aclamada y odiada a partes iguales, protagonizó algunos de los momentos más recordados del espacio de La Fábrica de la Tele, como la primera gran espantada de plató, sus meriendas con yogurt o el momento Pop Star Queen con su candidatura a Eurovisión.

Pero durante los más de siete años que estuvo trabajando en el espacio vespertino de Telecinco, la catalana también vivió malos momentos, situaciones límite que le hicieron tomar la decisión de alejarse de los focos de Mediaset. Con JALEOS se desahogó hace unos meses: "Fue un error mió entrar ahí. Un programa que, me ha machacado y del que no quiero ni hablar. Es una cadena que lo hace todo por la audiencia y le da lo mismo ser machistas o acosadores... Lo he sufrido trabajando allí y lo he denunciado".

2. Makoke

Makoke en el plató de 'Sálvame'. Mediaset

Entró en el programa para sustituir a su entonces marido Kiko Matamoros (62) y cometió el mayor error de su vida, en sus propias palabras. Los ataques que, en su opinión, recibió fueron insoportables, sobre todo los de Mila Ximénez (67), quien fue la primera en poner sobre la mesa la tirantez de Makoke con los hijos de Matamoros.

En este tiempo, ellas han librado una guerra mediática furibunda, también en los juzgados. El litigio se remonta a un juicio que se celebró hace un tiempo en el que Makoke (50) pretextaba que la colaboradora de Sálvame había vulnerado su derecho al honor y a la intimidad en varias intervenciones. Sin embargo, el juez no consideró tamaño perjuicio y, por tanto, lejos del recurso al Supremo, que la exmodelo no contempla, le debe abonar las costas del juicio a Ximénez. Una situación que la alejó del programa y hoy colabora en el espacio Viva la vida. Otra persona que ha 'rehecho' su vida.

3. Antonio Tejado

Tejado en una de sus peores tardes en el programa de Telecinco. Mediaset

El sobrino de María del Monte (57) decidía el pasado verano romper lazos con el programa de Telecinco después de más de dos meses 'desaparecido' en los que, supuestamente, no respondió a ninguna de las llamadas de la dirección para organizar sus intervenciones en el plató. Se habló de unos problemas de salud, de que Tejado no estaba bien y necesitaba ayuda. Él, fuera de sí, llamó airado en directo calificando de "malos compañeros" a los colaboradores y poniendo punto final a su vínculo con el espacio. Ahora, se ha convertido en opinionista de Gran Hermano VIP 7.

4. Terelu y Carmen Borrego

Borrego junto a su hermana Terelu en dos momentos de 'Sálvame'.

La vida de las Campos ha dado un giro de 180 grados en los últimos años. En concreto, todo comenzó a precipitarse para ellas cuando se grabó el reality Las Campos y tras la cancelación del programa Qué tiempo tan feliz. En ese momento, Carmen se quedó sin trabajo como directora de formatos y entró a formar parte del universo Sálvame. Así, mientras María Teresa se quedaba sin programa y sin contrato de cadena con Mediaset, sus hijas continuaban cada tarde en el programa vespertino de Telecinco.

Sin embargo, Sálvame Okupa, aquel reality express, dinamitó los ánimos de Carmen Borrego (52), quien se enfadó tras un tartazo cuando estaba recién operada y abandonó Sálvame. Su hermana Terelu Campos (54), el punching ball de las críticas, terminó dando un manotazo y diciendo adiós: "A vosotros os dará igual, pero es mi hermana". Hoy, ambas son colaboradoras de Viva la vida y, además, Terelu trabaja en Telemadrid, en los programas Huellas de Elefante y Aquellos maravillosos años. Ellas, junto a mamá Campos, son el claro ejemplo de que sí, la vida continúa más allá de Sálvame.

5. Luis Rollán

Rollán en una de sus últimas tardes en 'Sálvame'. Mediaset

El periodista, que colaboraba prácticamente con todos los programas de Telecinco hace unos años -desde El programa de Ana Rosa hasta Sálvame en todas sus versiones- un día la sequía llegó a su vida y se apartó de la televisión. En el caso de Sálvame, Luis Rollán (43) tomó la decisión. "Estoy un poco tristón", advertía y desvelaba el motivo: "Me voy de Sálvame". El colaborador explicaba que ha sido una decisión "dura", pero cree que ahora "ha llegado el momento". Tras esa decisión, Cazamariposas le dio una gran oportunidad, pero su momento culmen retornó cuando se subió al plantel de colaboradores de Viva la vida.

6. Aída Nizar

Aída Nizar durante su sección en 'Sálvame'. Mediaset

Aída Nizar (44) fue despedida en 2013 de Sálvame y Mediaset canceló "cualquier tipo de colaboración" con ella tras su "lamentable actuación" en la presentación de un disco en la que participaba el embajador de México en España. La exconcursante de Gran Hermano acudió como reportera a la presentación del disco México: rancheras y boleros, una recopilación de José Ramón Pardo (70) y José María Íñigo que fue presentada en la embajada mexicana. Su comportamiento no fue el adecuado y tanto ella como su madre salieron sigilosamente de la cadena y de Sálvame. Han pasado años, pero Aída ha demostrado que reinventarse de puede; triunfó en un reality en Italia e hizo lo propio con Resistiré, concurso extremo de la televisión chilena. Allí ha pasado los últimos meses de su vida.

