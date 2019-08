Rosario Mohedano cancela su concierto de Chipiona: el motivo del que nadie quiere hablar

Rosario Mohedano (40 años) está desolada. La cantante anunció este jueves por la noche a través de sus redes sociales que se veía obligada a cancelar el concierto que tenía previsto dar en Chipiona (Cádiz), tierra de su padre y de su tía Rocío Jurado a la que iba a homenajear en el mismo.

"Lo lamento, no pudo ser.‬ Me hacía especial ilusión y tengo el corazón roto.‬ Hoy era una de esas fechas que esperaba con muchísimas ganas. Nos veremos pronto. Chipiona 15/Agosto/2019‬", publicó. Pero, ¿cuáles han sido los motivos que han propiciado que el espectáculo no se celebrase?

Tras horas de incertidumbre e indignación entre los fans que se habían desplazado desde muchos puntos de España hasta la ciudad gaditana, JALEOS ha intentado encontrar la respuesta de tan misteriosa cancelación sin un claro motivo justificado.

La primera persona a la que este medio ha llamado ha sido a Rosario Mohedano, la propia artista afectada, que ha rehusado dar declaraciones. A continuación, este diario ha llamado a Ideas y Eventos del Sur, la promotora, que tampoco ha querido esclarecer las causas por las que la hija de Amador Mohedano (66) no ha deleitado con su arte a los chipioneros este jueves. Por su parte, el Ayuntamiento de Chipiona, otra de las entidades que consta en el cartel del concierto, ha afirmado que "no participa para nada en el concierto de Rosario. Nosotros colaboramos a nivel infraestructuras y en cuestiones logísticas. Si nos piden vallas, seguridad, protección civil, el escenario... Todo eso sí, pero en cuestión de celebración o cancelación, no".

Todo el mundo cierra filas en torno al concierto más especial para Rosario. Nadie arroja luz sobre un asunto que ha afectado, fundamentalmente, a las personas que han adquirido una entrada para ir a ver a la intérprete de Me voy acercando a ti. Este medio ha intentado hallar respuesta también a través del equipo de representación de Rosario. Desde la agencia Crisel Comunicación informaron que tenían previsto emitir un comunicado a lo largo de la mañana de este viernes para explicar las causas de la cancelación. Aún nada.

En última instancia, JALEOS ha podido hablar con personas que iban a asistir al concierto de Rosario Mohedano y han desvelado que las dos teorías que se barajaban a las puertas del recinto Virgen de Regla eran las siguientes: problemas vocales o falta de público dada la escasa venta de entradas. Ellos exigían una disculpa, una excusa convincente, y obtuvieron sotto voce esos dos pretextos. De hecho, la opción de la ausencia de público era la que cobraba más fuerza teniendo en cuenta que todas y cada una de las personas que solicitaron el dinero de su entrada, lo obtuvieron ipso facto en taquilla.

La cantante Rosario Mohedano tenía marcado desde hace meses en su agenda de conciertos una cita muy especial para este jueves 15 de agosto. Un espectáculo en Chipiona, la tierra de su familia paterna, que finalmente se vio obligada a cancelar y que según ella, la ha dejado con el corazón roto.

[Más información: Las cuatro grandes ausencias en el aniversario de la muerte de Rocío Jurado]