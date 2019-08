La escapada de Sandra Barneda sin Nagore: este es su destino secreto

Sandra Barneda (43 años) está disfrutando de unos días de desconexión entre programa y programa. La presentadora de Mediaset España se encuentra actualmente al frente de Viva la vida los fines de semana, en sustitución a Emma García (46) durante las vacaciones de verano de la guipuzcoana. Esa situación ha provocado que Barneda goce de un descanso intermitente de lunes a jueves.

En los últimos días de esta semana, según la información a la que ha tenido acceso JALEOS en exclusiva, la periodista se ha escapado a una casa rural ubicada en la provincia de Ávila junto a su perro, Nash. La catalana es una gran amante del deporte y la naturaleza y no solo ha aprovechado estos momentos para reflexionar y dejar atrás el mundanal ruido sino que también ha encontrado en este mágico espacio un lugar de inspiración para arrancar con el cuarto capítulo de su nuevo libro: el sexto en su bibliografía como escritora.

Banco de madera en la casa de rural avilesa donde se ha alojado Sandra Barneda. Instagram

En contacto telefónico constante con su pareja, Nagore Robles (36), Barneda, además, ha realizado uno de sus hobbies favoritos: fotografiar e identificar flores que a continuación ha compartido a través de sus redes sociales con sus más de 339.000 seguidores. Este viernes por la mañana, Sandra se despedía de sus jornadas rurales con la imagen de un paseo con su mascota, un saludable desayuno y la instantánea de un banco de madera y una obra de arte del interior de una de las estancias del hotel rural. Junto a la última imagen, unas inspiradoras palabras:

"Aventurarse ¡Qué bonita palabra! Aventurarse es decidir por el amor y jamás por el miedo. Agarrarse a la pasión de la vida y jamás al miedo. Caminar y descubrir a esa buena gente que te da la mano para guiarte, te sonríe, te ayuda, te acoge, te hace familia. Me voy con las pilas cargadas y me voy para volver", ha comentado la comunicadora.

El desayuno de Sandra Barneda este viernes por la mañana. Instagram

Nagore Robles: naturaleza y surf en Bali

Por su parte y de forma paralela en los mismos días, su novia, la televisiva Nagore Robles, también se ha aventurado aunque ha seleccionado un destino tan lejano como paradisíaco. En un ejercicio de superación, la de Basauri ha emprendido un viaje hasta Bali para reafirmarse como una mujer independiente, dejando tras de sí a la persona que, tal y como ella misma ha desvelado, no era capaz de tomar un café a solas.

Nagore Robles en Bali. Instagram

En sus propias palabras, "para llegar hasta Bali, os mentiría si os dijera que no me ha costado apenas esfuerzo llegar hasta aquí sola. Hasta hace tres años nunca había sabido tomarme ni un café a solas, ni pasear sin hacer una llamada a alguien, nunca se me había pasado por la cabeza comer a solas en un restaurante y mucho menos hacer un viaje solita. Pues bien, las horas de terapia y los años supongo que me han ayudado a pasar más tiempo conmigo evitando el ruido, el hablar por hablar o mejor dicho por no escucharme. He sido consciente de que todos esos momentos haciendo mil cosas a la vez evitaban quedarme conmigo misma y por lo tanto con mis pensamientos".

Y continúa, "es decir, cuestionarme lo que estaba haciendo con mi vida, pensar en las personas que me rodeaban y mi forma de comportarme. No daba lugar para el cambio. [...] Os puedo decir que uno de mis mayores placeres es pasar tiempo conmigo, darme cuenta de que tengo un día de mierda, de que me levanté torcida, de que estoy mimosa, de que me apetece correr, hacer yoga o surfear, de qué plato me apetece comer, de si quiero pasear hasta que yo lo desee o tomarme una cerveza porque sí [...] Resulta que me gusta estar conmigo, en silencio, paseando y mirando al infinito sonriéndome y distinguiendo a una mujer extraordinaria haciendo planes ordinarios con la más absoluta felicidad de no necesitar nada más que lo que la rodea en ese momento para ser completamente feliz".

Sandra Barneda y Nagore Robles en una imagen de su Instagram.

A pesar de la rumorología de los últimos meses, la pareja formada por Sandra Barneda y Nagore Robles se encuentra en un fantástico momento sentimental. Este verano se han cumplido tres años desde que iniciaran su relación y, aunque ambas son muy celosas de su vida privada, no tienen ningún reparo en compartir su amor cuando la situación se tercia. Son muchos los guiños que la escritora y la colaboradora se regalan públicamente, no solo en directo cuando comparten plató sino también vía Twitter e Instagram.

En una entrevista para el programa que ahora capitanea Barneda, la tertuliana del País Vasco se abrió y confesó sus sentimientos por su pareja sin tapujos: "Estoy completamente enamorada de esta mujer". La asesora del amor de Mujeres y Hombres y Viceversa, además, desveló sobre su compañera sentimental que "nunca he tenido tantas ganas de ir a trabajar, ya fuera domingo, martes, miércoles... Al principio estábamos las dos atemorizadas". Si bien es cierto, más allá de idas y venidas, lo que está claro es que el amor sigue existiendo en esta pareja televisiva tan querida por el público.

[Más información: Emma García, a Sandra Barneda: "Me voy muy contenta porque sé que vas a estar tú aquí"]