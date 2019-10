Fernando de 'GH 17': de estrella de su 'reality' a portero de discoteca

Muchas de las personas que lean este artículo recordarán a Fernando Espinar (30 años) como uno de los concursantes más polémicos de la decimoséptima edición de Gran Hermano. Como la gran mayoría de aquellos que se atreven a participar en la edición estándar del reality de convivencia más famoso de España, tras su salida de la casa, cayó en el olvido.

Ahora JALEOS ha descubierto a qué se dedica en la actualidad. El joven gaditano ejerce de miembro de seguridad de la exclusiva discoteca Fortuny de Madrid.

Fernando Espinar trabajando en Fortuny.

Fernando, natural de Sanlúcar de Barrameda, enamoró a primera vista a propios y extraños, no solo por su natural gracia andaluza y su melena rubia sino por sus impresionantes ojos azules. Dentro de la casa de Guadalix de la Sierra levantó ampollas, provocó polémicas e incluso despertó el amor de una de sus compañeras, Clara Toribio (24). Fer, diminutivo con el que se referían a él en el programa, fue el séptimo expulsado de su edición y poco después fue repescado. Su segunda oportunidad en la casa tendría los días contados: la dirección decidió expulsarlo fulminantemente por "proporcionar información del exterior".

"Te hemos avisado en repetidas ocasiones que no dijeras nada del exterior. Por eso, la dirección del programa ha decidido expulsarte. Los avisos han sido reiterados", le explicaba el Súper en el confesionario. Fernando, que no daba crédito a lo que estaba sucediendo, pedía clemencia y que le dieran una nueva oportunidad: "Yo he dado consejos solamente. Lo que han dicho, lo han dicho ellos. No he dicho ninguna información. Lo siento", apuntaba el concursante, quien tras ver en plató sus propias imágenes terminó por autoacusarse de "bocazas".

Fernando Encinar en 'Gran Hermano 17'.

Tras un verano de bolos y tras volver a su Sanlúcar natal, Fernando empezó a potenciar su amor por el mundo de la canción en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram ha dejado prueba de ello, cantando, por ejemplo, una particular versión a guitarra del tema Arráncame de Vanesa Martín (38). En estos días y según la información a la que ha tenido acceso este diario, Fernando ha cerrado su etapa en Cádiz y ha iniciado una nueva vida en Madrid hace un mes y medio.

Su fuente principal de ingresos la tiene en el mundo de la noche. En concreto, en el imponente palacio de Fortuny, ubicado en la calle homónima del barrio de Almagro en Chamberí. Allí ejerce como miembro de seguridad y a menudo también hace las veces de relaciones públicas: habla con los clientes e intenta hacerlos sentir bien dentro ese elitista espacio de ocio nocturno.

Fernando Encinar celebrando su 30 cumpleaños en Fortuny. Redes sociales

Este miércoles 16 de octubre fue un día muy especial para el también surfero. En su calendario personal, esta efemérides estaba marcada en rojo desde hacía tiempo: era el día en que cumplía 30 años. Para festejar su cambio de década, el exparticipante de Gran Hermano salió a celebrarlo con amigos en la que ahora es su segunda casa en la capital. "30 palos, sin más...", comentó el andaluz desde el palacio de Fortuny.

Su entorno habla de él como un hombre constante, que lucha por sus sueños y que quiere lograr su deseo de trabajar en la música. En los últimos días, su figura ha vuelto a la luz pública después presentarse a uno de los castings de la próxima edición de Operación Triunfo.

Fernando Espinar, de 'Gran Hermano' a 'Operación Triunfo'.

En concreto fue en Valencia donde Fernando Espinar cantó Tu amor me hace bien de Marc Anthony (51). Y aunque al final no logró la ansiada pegatina que le otorgaba el pase directo a la siguiente prueba, sí que consiguió hacerse viral en Twitter, donde fue reconocido por muchos de los usuarios de la red social del pájaro azul.

