Gabriel Guevara, un año después de su acusación más grave: absuelto, enamorado y con 6 millones de seguidores

El 4 de septiembre de 2023, hace exactamente un año, se hizo pública la detención de Gabriel Guevara (23 años), hijo de la televisiva vedette Marlène Mourreau (55), por presunta agresión sexual en el marco del Festival de Venecia, que en estos días, por cierto, acoge su 81.ª edición. Una violación que tuvo lugar, supuestamente, cuando él era menor de edad.

Esta noticia provocaba un enorme revuelo mediático después de que el joven actor saborease las mieles del éxito tras su papel en Skam o Culpa mía. En aquellos días de informaciones cruzadas, la que fuera ganadora de la primera edición de Gran Hermano VIP, en Telecinco, rompía su silencio. Aunque con la boca pequeña, pues prometió a su hijo que no iba a hablar. "Tengo el corazón roto", afirmó Marlène, que proseguía, "no puedo salir en televisión. Le he prometido a mi hijo que no hablaría de él".

Pasados los meses, el abogado del joven, Pedro Fernández González, emitía un rotundo comunicado anunciando que el actor quedaba absuelto del presunto delito que se le imputaba tras su detención en la ciudad de los canales. Pero ¿cómo es la vida de Gabriel Guevara un año después de su acusación más grave?

El pasado 26 de enero, el intérprete reaparecía en los Premios Feroz y detalla cómo estaba tras su proceso judicial: "Necesito estar bien conmigo mismo y con los que me quieren. Los que me apoyan desde el principio". A lo largo de este año, Guevara ha intentado recomponerse de aquella pesadilla que, finalmente, fue tildada por él mismo de "malentendido" y de "error burocrático", pero que en un momento de su incipiente y exitosa carrera llegó a dañar su imagen, hoy rehabilitada.

El mejor bálsamo para paliar ese dolor ha sido el amor y el trabajo. El popular actor, que atesora seis millones de seguidores sólo en su cuenta de Instagram, ha sido parte de una serie llamada Desde el mañana, disponible desde el pasado 12 de junio en Disney+. Esta ficción está protagonizada por Marta Hazas (46), Álex González (44), Denisse Peña (24) y el propio Guevara.

En un plano íntimo, Gabriel comparte su vida con su razón de amor, la también actriz española María de Nati (27). "Solamente había que mirar los vídeos de reuniones familiares, escolares, o celebraciones para darse cuenta de que desde que María era pequeña la interpretación corría por sus venas. Sin alejarse de sus estudios hasta completar bachiller, fue compaginando cursos de interpretación, canto y baile con grandes profesionales de cada materia", dicen de ella desde A6Cinema, su agencia de representación.

Fue el pasado 15 de junio cuando el hijo de Michael Guevara oficializó su relación con María de Nati en sus redes sociales. Con motivo de su vigesimo séptimo cumpleaños, el intérprete publicó una galería de siete fotos en la que ambos aparecen tiernos y románticos. "Love of my life. Happy birthday, my love" ("Amor de mi vida. Feliz cumpleaños, mi amor"), escribió el hijo de Marlène Mourreau junto a las instantáneas en las que incluso aparece con las mejillas manchadas de carmín rojo por los apasionados besos de su novia.

Según han desvelado ambos en sus redes sociales, la última parte del verano, el momento de descanso para la mayoría de los españoles, lo han pasado de vacaciones en un precioso complejo hotelero ubicado en Lanzarote.

En concreto, en el Hotel Livvo Volcán Lanzarote, un cinco estrellas que, tal y como se puede leer en su web se puede disfrutar de "un nuevo concepto de privacidad en el Club Volcán, la zona exclusiva para adultos. Este espacio consta de 54 habitaciones, desayunador, sala de ocio y una terraza solarium equipada con piscina climatizada, jacuzzi y camas balinesas".