Última hora sobre Gabriel Guevara, el hijo de Marlène Mourreau que fue detenido por supuesta agresión sexual

Este pasado viernes, 15 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones de Venecia ha declarado nulo el mandato de arresto internacional contra el actor Gabriel Guevara (22 años), hijo de Marlène Mourreau (54), acusado de un delito de abuso sexual en Francia cuando era menor.

Su abogado, Pedro Fernández González, ha confirmado la noticia a través de un comunicado en el que ratifica que el tribunal también ha solicitado "el cese de su retención en Italia para así volver a España y continuar con su carrera profesional".

"Hoy 15 de septiembre de 2023, el tribunal veneciano ha resuelto, como no podría ser de otra manera, la total absolución por todo lo solicitado en la orden de detención totalmente irregular y sin sentido a Gabriel Guevara", explicó el abogado.

Gabriel Guevara en un evento en Madrid. Gtres

La corte ha anulado la orden de detención al comprobar que Guevara ya fue procesado y absuelto por la misma acusación en España, referente a hechos ocurridos en 2015 cuando era menor de edad y por tanto no podía ser juzgado nuevamente, tal y como han informado medios locales.

La detención de Guevara se produjo el pasado 2 de septiembre en cumplimiento de un mandato de arresto internacional.

"Se le ha retenido, que no detenido -precisó entonces el abogado-. Es un ciudadano español al que reclaman por un proceso del que ya fue absuelto aquí con toda justificación y merecimiento y que esa orden se haya mantenido, que no sé ni cómo por qué, es incomprensible, creo que se va a resolver muy rápido".

Su defensa argumentó que el caso de agresión sexual por el que fue acusado y después absuelto tuvo lugar hace nueve años, cuando Guevara tenía 13, por la denuncia de una prima "que se enfadó con él".

La artista Marlène Mourreau en un acto en la capital de España, el pasado mes de mayo. Gtres

Guevara, conocido por su participación en series como Skam España o HIT, se encontraba en Venecia defendiendo la película Culpa mía, adaptación de la novela superventas de la escritora Mercedes Ron para Prime Video.

El Festival de Venecia se desvinculó del arresto del actor, hijo de la vedette y presentadora Marlene Mourreau. "Respecto a las informaciones de prensa que han aparecido en algunos sitios en estas horas, relativas a la detención en Venecia del actor español Gabriel Guevara, la Bienal precisa que su presencia en Venecia no estaba vinculada a ninguna actividad o producción del 80 Festival Internacional de Cine", indicó la Mostra en las redes sociales.

Sea como fuere, un durísimo trago para Marlène Mourreau, que, muy afectada, reconoce no haber comido ni dormido tras enterarse de la detención -de hecho, ha perdido 7 kilos-, y no ha dudado en salir en defensa de su hijo, asegurando que la presunta agresión sexual es una acusación falsa que alguien -ha preferido no revelar su identidad- ha presentado contra Gabriel por venganza hacia ella.

Después de una semana sin poder comunicarse con él, la vedette pudo hablar con su hijo y, visiblemente aliviada, ha roto su silencio y ha revelado cómo se encuentra el actor: "He hablado con mi niño ayer, que por fin le han dado el teléfono, y estoy súper feliz. Por lo menos me han dado el teléfono donde le puedo llamar y no sabes el alivio de escuchar a tu niño después de tanto tiempo".

Intentando "olvidar el problema", el actor está volcado en su profesión y "ensayando para la próxima película".

