Marlene Mourreau, enamorada de un fotógrafo: la sesión gráfica que le cambió la vida este verano

La vedette Marlene Mourreau (51 años) no puede dejar de sonreír. Motivos tiene para no hacerlo. Está atravesando una de las épocas más felices, serenas y excelsas de su vida. Hace tiempo que pisó el freno en cuanto a la exposición mediática, y hoy su día a día profesional poco tiene que ver con la televisión y el espectáculo más allá de entrevistas puntuales. Mourreau ha sabido apartarse y vivir tranquila. Su papel más importante es el de madre; está orgullosa de la carrera artística de su hijo, Gabriel Guevara (19).

El joven es un prometedor actor que ha arrasado con la serie HIT, de TVE, y con Skam. Hace unos días se publicó que Gabriel está ilusionado, prendado de una joven. Pero no es el único. JALEOS puede confirmar que su madre también está enamorada. El amor ha llegado a la vida de Marlene justo cuando ella pensaba que ya no se le brindaría la oportunidad. El hombre que ocupa el corazón de la vedette se llama Javi Nuño, es un fotógrafo profesional.

Cuenta una persona cercana a Mourreau que ambos se conocieron este pasado verano, de forma totalmente sorprendente. Ella acudía a una sesión de fotos, una más en su larga lista profesional. Pero esta era especial, sin saberlo: el flechazo con el fotógrafo fue instantáneo. Se intercambiaron varias miradas durante el trabajo y, al terminar, se dieron los teléfonos. Hasta hoy. Desde ese día apenas si han pasado tiempo separados, cuenta un buen amigo. Se trata de una unión madura: "Son dos personas que saben perfectamente lo que quieren en sus vidas, después de haber vivido tanto".

Se han encontrado en su timing ideal. Se desliza que tanto Javi como Marlene estaban en una etapa de su vida en la que no buscaban el amor, por diferentes razones. Él, por su trabajo ajetreado de aquí para allá; y ella, porque no había aparecido el hombre que la ilusionara. Pero el flechazo en el Estrecho de Gibraltar, donde tuvo lugar la sesión de fotos, fue inmediato. El amor les llegó de forma inesperada y en medio de la Covid-19. El escenario no era muy positivo, pero ellos siguen. Se informa a este medio que todavía no viven juntos, al menos de forma oficial. "No tienen prisa y tampoco quieren correr", se explica.

Con su nuevo amor, Marlene deja atrás lo malo y mira al futuro con esperanza e ilusión. Si 2020 está siendo devastador para todos, 2019 tampoco fue muy halagüeño. Marlene preocupaba a sus seguidores al anunciar que le habían realizado una biopsia para confirmar o descartar un posible cáncer de piel. Sin embargo, todo quedó en un susto. La propia vedette lo confirmaba con este periódico: "Ya estoy bien. No tengo cáncer de piel".

Marlene había pasado los últimos días entre hospitales para confirmar o no si padecía la temida enfermedad. La francesa había sido sometida a varias pruebas médicas y análisis clínicos. En ese momento, la modelo prefería no ser alarmista y esperar a que fueran los médicos quienes le dieran la noticia y los pasos a seguir, aunque el miedo estaba presente: "Todo tiene remedio menos la muerte, hay que ser fuerte y luchar". Todo eso, afortunadamente, quedó atrás.

Su hijo, su bastón y su vida

Marlene Mourreau junto a su hijo Gabriel en una imagen de sus redes sociales.

A finales de los 90 y principios de los 2000, su rostro era uno de los más habituales tanto en la pequeña pantalla como en las páginas del papel couché. Aunque en la actualidad vive más alejada del foco, hay un miembro de su familia que viene pisando fuerte: su hijo Gabriel Guevara. El joven, fruto de la relación sentimental que mantuvo Marlene con el bailarín cubano Michel Guevara -del que se separó en 2005-, está postulado como uno de los actores revelación del momento con tan solo 19 años.

Tiene claro que desea dedicarse al mundo de la interpretación y del modelaje, y para ello se profesionaliza a fondo y con una gran maestra: su propia madre. Tanto en las pasarelas como en el séptimo arte, Gabriel está asesorado por las mejores agencias. El mayor currículo y escaparate para este joven son sus redes sociales: en ellas cuenta con casi 83.000 seguidores. Es todo un influencer que desde que debutó en la serie de Movistar+, Skam España, solo ha subido como la espuma su popularidad.

Ahora triunfa en TVE con la serie HIT. Según pudo conocer este medio por parte del entorno de su famosa madre, el joven "va a dar mucho de qué hablar y a su madre se le cae la baba siempre que habla de él". Lo ayuda a prepararse y a aprenderse algunas escenas y ve en su vástago una proyección mejor de sí misma. Esta fuente, gran amiga de Mourreau, aseguraba que esta, como no podía ser de otro modo, "ha intentado ayudar a su hijo mucho, sobre todo en este año". Desde que en 2019 cumpliera la mayoría de edad, la exvedette está "volcada en su hijo".

El hijo siguiendo la estela de la madre. No hay que olvidar quién fue Marlene. Su popularidad creció a través de participaciones en programas como El Semáforo, del desaparecido Chicho Ibáñez Serrador, o No veas, junto a Pepe Viyuela (57), ambos de Televisión Española. Tras años participando en realities, la francesa ha permanecido llevando una vida tranquila, una rutina que desarrolla en el centro de Madrid, ya que es muy frecuente verla en uno de los gimnasios más conocidos de la zona de Argüelles ejercitando su escultural figura. Una severa disciplina que combina con su labor de madre.

