Qué fue de Marlene Mourreau, la francesa que ganó 'GH VIP1' y fue 'novia' de Jesús Vázquez

Ha sido una de las mujeres más polémicas de nuestro país. Una 'bomba' llegada de Francia que con su sensualidad y belleza conquistó a algunos de los hombres más famosos. Si bien es cierto que a finales de los 90 y principios de los 2000, su rostro era uno de los más habituales tanto en la pequeña pantalla como en las páginas del papel couché, hace mucho que poco se sabe de la vida de esta imponente mujer.

Nacida en 1969 en la ciudad de Neuilly-sur-Seine, en el área metropolitana de París, Marlene Mourreau (51 años) mostró desde muy joven interés por el mundo del espectáculo. Razón por la que en 1986 decidió presentarse al certamen de Miss Francia, consiguiendo alzarse con el título de Primera Dama de Honor. Este fue el comienzo de una carrera fulminante como show woman, y es que a pesar de que un principio parecía que su carrera iba a estar encaminada en el mundo de las pasarelas, muy pronto se despertaron en ella las ganas de hacer televisión.

Marlene durante sus primeros años en el mundo artístico. Gtres

Muy breve fue su paso por la pequeña pantalla en su país natal, donde participó en programas de contenido erótico como Venus, Emotion o Sexy Zap desde 1990 a 1995, formatos que fueron reemitidos en España y que hicieron que su imagen llegara por primera vez a nuestros televisores. Como curiosidad, cabe destacar que en 1995 Marlene osó a presentarse a las elecciones a la presidencia de Francia con el partido PLA (Partido por la Libertad y el Amor) junto al humorista Patrick Sébastien (66), una formación que llevaba en su plan electoral propuestas como regalar perservativos y que no obtuvo éxito alguno.

Tras este coqueteo con la política, la bella francesa llegó a España de la mano del productor José Luis Moreno (73), que la convirtió en una de sus presentadoras estrella en los míticos programas de variedades que este producía. Jesús Vázquez (54) fue uno de sus primeros partners, una coincidencia que dio lugar a uno de los montajes que a día de hoy es percibido como algo totalmente inverosímil: la existencia de un noviazgo entre ambos. Un reportaje fotográfico en el que se veía a Marlene en topless junto al gallego deshaciéndose en arrumacos y besos en una playa son, aún a día de hoy, uno de los sucesos de los que más se arrepiente el presentador. "Fue un error y lo asumo como tal", decía Vázquez años después -tras hacer pública su homosexualidad- durante una entrevista a las revista Zero. "Cuando salí de aquello dije: 'No más mentiras, se acabaron las novias falsas, las falsas entrevistas'. Me estaba volviendo loco", confesó en 2011 Jesús a La Voz de Galicia cuando se le referían este tipo de noticias que se publicaron al comienzo de su carrera.

La francesa se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión en España. Gtres

A partir de ahí su popularidad creció a través de participaciones en programas como El Semáforo, del desaparecido Chicho Ibáñez Serrador, o No veas, junto a Pepe Viyuela (57), ambos de Televisión Española. Su fama se hizo más grande, por lo que la prensa del corazón comenzó a interesarse por sus devenires sentimentales. Varios fueron los hombres con los que fue relacionada, el más polémico Pepe Navarro, pero no fue hasta junio del 2000 cuando la francesa contrajo nupcias con el bailarín Michael Guevara, con quien tuvo a su hijo Gabriel (19) un año después. Un matrimonio que a penas duró cinco años y cuyo divorcio que coincidió con el 'renacer' mediático de la presentadora.

En 2004 se convierte en la ganadora de la primera edición de GH VIP, un programa que cosechó unos excepcionales datos de audiencia en Telecinco y del que Marlene salió como vencedora. Su romance dentro de la casa con el actor italiano Fabio Testi (78) mientras la pareja de este, Almudena Herrero, era espectadora de todo lo acontecido desde plató, hizo de esta una trama que tuvo una gran repercusión en muchos de los programas de la cadena. Un hecho que le abrió las puertas para otro reality, Supervivientes 2006, donde se marchó nada más llegar a la isla, ya que consideró que ese no era su sitio.

Marlene Mourreau consiguió se la primera ganadora de 'GH VIP'. Mediaset

Desde ese momento pocas han sido las ocasiones en las que hemos podido ver a Marlene en televisión, salvando contadas veces en las que ha acudido a alguna entrevista para hablar de su vida. En lo profesional, la artista ha apostado por su faceta de vedette, algo que ha explotado en espectáculos como París Latino, estrenado en 2011 en el cabaret parisino La Nouvelle Éve, o en 2013 mediante actuaciones en la sala Skala Kabaret de Benidorm. Localidad alicantina que ha acogido los shows de la francesa hasta el 2015. Una vez concluida su etapa en el levante, optó por regresar a Madrid, donde continúa ejerciendo de actriz en alguna que otra obra de teatro. Además, Mourreau se ha convertido en la embajadora de una red social dedicada a mujeres maduras que desean conocer a hombres más jóvenes. Un target sentimental que para ella es el ideal.

Uno de los últimos escándalos que ha protagonizado se remonta a enero del 2019, y es que durante una entrevista en Sábado Deluxe llegó a decir que había tenido relaciones sexuales con Ivonne Reyes (52). Afirmación a la que acompañó la confesión de que ella misma había mantenido una relación sentimental con una mujer durante tres años. Cabe destacar el gran susto que vivió a finales del pasado año, donde tuvo que se sometida a varios estudios médicos para descartar que sufría un cáncer de piel.

En los últimos años se ha centrado profesionalmente en su faceta de vedette. Gtres

Pese a este repunte de popularidad, la francesa ha permanecido llevando una vida tranquila, una rutina que desarrolla en el centro de Madrid, ya que es muy frecuente verla en uno de los gimnasios más conocidos de la zona de Argüelles ejercitando su escultural figura. Una severa disciplina que combina con su labor de madre. Gabriel, que tiene ahora 19 años, se dedica a la interpretación y es una de las jóvenes promesas de nuestro país, de hecho ha trabajado en series como Skam, de Moviestar Plus, o HIT, estrenada en TVE en febrero del 2020. Un joven que es la gran pasión de su famosa madre.

[Más información: Qué fue de Consuelo Alcalá, la primera esposa de Jaime Ostos que lo denunció por maltrato en los platós]