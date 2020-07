Qué fue de Consuelo Alcalá, la primera esposa de Jaime Ostos que lo denunció por maltrato en los platós

Nueve años duró el matrimonio entre Jaime Ostos (89 años) y Consuelo Alcalá. Ambos se casaron a los 16 años, en 1960. De esa relación quedaban dos hijos -Gabriela Ostos Alcalá y Jaime Ostos Alcalá- y muchos reproches tanto en privado como en público. Ella fue la primera mujer del torero, del que se divorció tras nueve años de malos tratos por parte del que era considerado por el público un héroe nacional, un supuesto oscuro pasaje que ella misma ha denunciado en infinidad de ocasiones.

De hecho, años más tarde de la separación -y tras un largo tiempo guarecida y en el ostracismo mediático y social- Consuelo resurgió mediáticamente y señaló sin ningún pudor a Jaime como el hombre que le destrozó la vida conyugal. Fueron años de visitar platós de televisión. Según su testimonio, esa relación fue una pesadilla que comenzó durante la luna de miel cuando sufrió el primer puñetazo, tal y como ha relatado en su libro autobiográfico La mujer del héroe. Hija de un importante registrador y educada con una cultura exquisita, Alcalá se desnudó en este libro con el que nada dejó en el tintero.

Consuelo en imagen de archivo. Gtres

Alcalá vivió años de máxima exposición pública que le granjearon pingües beneficios económicos. Hace tiempo que lleva una vida completamente apartada de los medios de comunicación. No solo se enfrentó a su exmarido, también estuvo mucho tiempo sin hablarse con su hijo Jaime Ostos Jr. y Jaime padre también le retiró la palabra a su hija Gabriela. Sea como fuere, unos años de disputas y peleas familiares que desfilaron por los platós de televisión. Ahora bien, ¿cómo es la Consuelo Alcalá más desconocida? Consuelo proviene de una familia cordobesa de buena posición social. Su padre era un intelectual con el que mantenía una estrecha relación. Un fuerte vínculo afectivo que iba más allá del típico entre padre e hija. Fue al morir su progenitor cuando Alcalá conoció la pesadilla, en sus propias palabras, al toparse con Jaime Ostos aquel mayo del 60. Fue todo un flechazo, al menos para el diestro.

Él, un gran galán y seductor de la época, la invitó a su próxima corrida de toros y, nada más verla, le brindó la oreja públicamente con toda una declaración de intenciones: "¡En octubre nos casaremos!". Ostos, de ideas fijas, no desistió hasta conseguirlo y le enviaba regalos continuamente "a veces eran flores, otras me compraba tabaco, en verdad me daba muestras muy claras de que me quería y yo me llegué a enamorar como una tonta del torero", relataba Consuelo hace unos años para LOC y agregaba: "En aquella época, Jaime era conmigo muy cariñoso, muy afectuoso, pensaba sobre todo que iba a protegerme de la vida como lo había hecho mi padre".

Esos momentos durarían poco. Luego, según Consuelo, llegó la negrura y la oscuridad más terrible. Pero ella se apoyó en sus hijos y decidió separarse. No fue fácil porque, a comienzos de los años setenta aquello, relataba Alcalá, no estaba bien visto. Al cabo de los años, cuando decidió salir a los medios y relatar su historia en un libro, Consuelo no lo tuvo fácil. Incluso, se encontró con la oposición frontal de su propio hijo en un principio. En concreto, no gustó nada una dura entrevista que concedió Consuelo en el extinto ¿Dónde estás, corazón?, en Antena 3.

"Grabó el programa mi hijo Jacobo (35) y al día siguiente lo vimos en casa con él y Jaime, el otro hijo de mi esposo. Te puedo asegurar que a Jaime (hijo) le daba asco ver y escuchar las cosas que su madre decía de su padre. Por supuesto, todo es mentira, mi marido es un ser maravilloso. Nunca me ha puesto la mano encima, no es un maltratador. Nosotros tuvimos nuestras peloteras años atrás pero no me pegó", le confesaría Mariángeles Grajal (66), actual esposa de Ostos, a la periodista Beatriz Cortázar.

Consuelo y Gabriela en 2005. Gtres

Por si su fallido matrimonio no fuera suficiente motivo, Consuelo y Jaime Ostos padre encontraron otra razón por la que declararse la guerra: la tensa relación que libró Ostos con su hija Gabriela. En 2003, y tras varias semanas de enfrentamiento, Jaime Ostos y su hija mayor se reconciliaron. En el espacio Sabor a ti, presentado por Ana Rosa Quintana (64) en Antena 3, Jaime llamó en directo y le dijo a su hija: "Te llamo para decir que si quieres conocer a tu hermano Jacobo que tiene 18 años y no conoces, yo te espero en mi casa hoy para eso y además te digo que tu hermano Jaime acaba de llamar desde Miami y ha dicho que cuando tú estés en casa le llamemos. Te estamos esperando, un beso y hasta luego".

Uno de los mayores escándalos que ha protagonizado Alcalá en los platós, más allá de su sempiterna enemistad con su exmarido, fue cuando su hijo Ostos Jr. confesó su homosexualidad en una revista. "No voy a permitir que mi madre, por hacerme daño, use esto como algo sucio. No hay nada de malo en ser gay. No voy a dejar que nadie lo cuente por mí y no que mi madre diga o rumoree sobre esto", aseguró en su desquite.

"A mi hijo le quiero con toda mi alma, pero no le voy a permitir que me falte al respeto", arguyó la madre por toda respuesta. En los últimos años Consuelo Alcalá ha decidido alejarse de los medios de comunicación y ha optado por no entrar en ningún tipo de polémica. La última vez que apareció en un programa fue hace unas semanas cuando entró por teléfono en Está pasando, presentado por Inés Ballester (61), para hablar de su experiencia como mujer de un torero a raíz de la polémica de Enrique Ponce (48) y Paloma Cuevas (47).

