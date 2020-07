La obsesión de Letizia con el calzado de sus hijas, al descubierto: hablamos con su diseñadora

Gracias al tour por España que están realizando los Reyes, ha quedado constancia de lo alpargatera que es Letizia (47 años). No se ha bajado de sus creaciones artesanales de yute en más de un mes y parece haber inculcado su gusto estilístico a sus hijas. La princesa Leonor (14) lució este tipo de calzado en su aparición sorpresa junto a su hermana, la infanta Sofía (13), y sus padres en la inauguración del Festival de Mérida esta semana.

Esas alpargatas de color rosa claro de la heredera al trono son un diseño de Sara Navarro. Prácticamente todas las mujeres de la Familia Real -desde las infantas Elena (56) y Cristina (55) hasta Paloma Rocasolano (67)- poseen alguna pieza de la creativa alicantina. Y tienen varias razones de peso para hacerlo, porque la artista crea siempre con conciencia ecologista y con una tradición basada en la comodidad del pie.

A Navarro la avala una larga trayectoria en las pasarelas de moda, trabajando codo con codo con grandes diseñadores, apostando por el confort y siempre centrada en mejorar la vida de la gente y el medioambiente. JALEOS ha hablado con ella para conocer de primera mano por qué es la diseñadora de zapatos favorita de la reina Letizia y sus hijas.

Este pasado miércoles la princesa Leonor lució sus alpargatas en Mérida.

Sí, tienen varias. Las dos infantas tienen varios modelos míos.

¿Cómo comenzó su 'vínculo' con la Casa Real?

Hace ya bastante tiempo... antes de que Letizia fuera princesa incluso, su familia siempre ha tenido zapatos míos. Su madre, Paloma Rocasolano, siempre ha sido clienta de mi marca. Tienen zapatos míos desde la Reina, las hermanas del Rey hasta las niñas. Además, cuando tenía tienda en Madrid, en la calle Jorge Juan, venían de vez en cuando a comprar.

A la vista está que sus productos gustan mucho a la Reina, porque ahora ha inculcado su preferencia en sus hijas...

Es que la Reina se preocupa mucho por la salud y mis alpargatas atienden mucho a ese aspecto y son de elaboración ecológica. Están hechas con un sistema de elaboración ecológica y sostenible, donde el interior es corcho, están compuestas por materiales como ante, piel, forro de algodón, por lo tanto es transpirable, y las suelas son de caucho, material que viene de un árbol. Todo de calidad que cuida mucho todo lo que es la planta del pie y lo que es la salud corporal.

Letizia siempre atenta a su salud incluso con la elección de calzado.

La Reina se preocupa bastante por el calzado porque en la planta del pie están todas las terminaciones nerviosas. Entonces es importante que el calzado sea blando, que los materiales sean los adecuados... hay que atender mucho este aspecto.

Por tanto, ella no elige su calzado al azar...

No, realmente mira mucho por la salud, le da mucho valor a eso.

Su firma reúne todo lo que le gusta a Letizia: marca España, ecologismo, salud...

Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo vengo de una tradición de zapato confort. Mi abuelo fue el creador de los "zapatos curapiés". Esa tradición de calidad y de cuidar muchísimo los pies es algo que, aunque mis zapatos hayan sido sofisticados o elegantes, siempre hemos tenido muy en cuenta a la hora de fabricar. Nuestros productos siempre han tenido fama de ser muy cómodos, y ese es el motivo por el que los elige la Reina.

Leonor y Sofía tienen varios modelos de su marca Sarah World.

Sí, por lo mismo que su madre. Cuando monté la fábrica Sarah World, la creé para que fuera ecológica y sostenible desde el principio. Mi idea era dar continuidad a esa tradición familiar de zapato cómodo y de cuidado del pie. Los pies nos tienen que mantener caminando toda la vida, hasta que nos hagamos mayores, por eso para mí es un asunto de conciencia, de cuidado y de salud, y de atenderlos para tener una mejor calidad de vida, y la Reina coincide en esos valores.

¿Ha notado mayor repercusión tras ser una de las diseñadoras fetiche de la Reina y sus hijas?

Se ha notado mucho en el interés que despierta, de repente tienes más seguidores en Instagram o el tráfico en las webs, la gente entra más a mirar. Pero hay algo en concreto en lo que todos los diseñadores de este país coincidimos, y es que todos tenemos que estar tremendamente agradecidos a nuestra Reina, porque siempre ha defendido la marca española.

Así es, y más ahora en su gira por España.

Está defendiendo a los diseñadores españoles, de hecho, particularmente nuestra empresa está tremendamente agradecida. Porque además lo luce de forma muy elegante y con mucho estilo. Hace muy buen trabajo, con su labor de exponer la industria al mundo. Es una persona que se preocupa y esto hay que decirlo con voz muy alta.

¿Le otorga buena imagen la Reina o la Familia Real, entonces?

Por supuesto. Ella tiene muy buena imagen, es muy elegante, con una silueta muy esbelta y lo luce todo muy bien. Las niñas son espectaculares. Son una familia impecable. Son la mejor representación posible. En la moda estamos muy agradecidos.

¿Desde cuándo trabaja en el mundo del calzado?

¿La verdad? Desde que tenía 7 meses de edad, porque me llevaba mi padre y me ponía en un moisés en la fábrica de mis abuelos donde estaban haciendo los zapatos. La piel del forro que mi abuelo recortaba de los zapatos, me la echaba a la cuna y con eso jugaba, con esas tiras de piel, fueron mis primeros juguetes.

Desde la cuna, literalmente...

Sí, y luego recuerdo que con 4 o 5 años iba a jugar a la fábrica. Yo era una niña que no jugaba con muñecas y todo eso, en la vida. Cuando lanzaron la Tracy Maniquí, que era una muñeca que tenía vestuario, con los vestiditos esos sí jugaba porque me gustaba ya la moda y mi padre me hacía algunos vestidos. Pero yo realmente era una niña que siempre estaba pintando. Y en la fábrica me pasaba el tiempo en el almacén de pieles, con los colores, haciendo recortes... luego llegó la época hippie cuando era adolescente, entonces hacía recortes de flores y me hacía bolsas de patchwork con recortes de diferentes colores... era la envidia de mis compañeras de clase.

Lleva ya 40 años trabajando y han confiado en usted presentadoras, artistas, modelos...

Sí, estoy muy agradecida. Incluso he tenido tienda en Hollywood, en Los Ángeles. Durante varios años estuve vendiendo mis zapatos allí y venían muchísimas actrices, desde Pamela Anderson a Daryl Hanna.

