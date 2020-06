Habla el creador de las alpargatas de Letizia: "Su estilista nos pidió varios pares. Ha sido una locura"

Los reyes Felipe VI (52 años) y Letizia (47 años) iniciaron este martes 23 de junio su gira por España para promover el turismo en el país, y lo hicieron aterrizando en Las Palmas de Gran Canaria. Las imágenes de su paseo por las calles isleñas rodeados de vecinos emocionados y jaleando sus nombres mostraban a una Reina sonriente, estilosa y luciendo un look muy made in Spain que se complementaba a la perfección con su objetivo de ensalzar la marca España. Un vestido de Zara y unas alpargatas de la firma Macarena Shoes. Este calzado está siendo la estrella de los últimos estilismos de la esposa del Rey. No se separa de ellas.

Visitó las Aldeas Infantiles con sus alpargatas negras de piel, las mismas que usó para acudir en una jornada de ocio junto a sus hijas y su marido a los Teatros de Canal en el sexto aniversario de su reinado, y las ha lucido en color crudo para sus viajes de esta semana a Canarias y Baleares.

Letizia ha apostado por una pequeña empresa de Arnedo, La Rioja, que lleva luchando en el sector del calzado de forma artesanal desde hace 50 años. Antonio, su gerente y responsable del diseño del producto, ha contado a JALEOS cómo está viviendo su humilde fábrica que la Reina los haya elegido para sus looks de este verano.

¿Quiénes sois Macarena?

La compañía en sí se creó en el año 1971, de la mano de mi padre. Y fue en el año 1995 cuando empezamos a hacer alpargatas. Mi padre fabricaba otro tipo de producto, también calzado, y cuando mi hermano y yo nos empezamos a hacer cargo de la empresa ya empezamos a diseñar alpargatas de yute. Poco a poco hemos ido creciendo y posicionando bien en el mercado.

Letizia ha lucido las alpargatas macarena en los últimos actos públicos.

¿De dónde viene el nombre?

Esto surgió porque cuando creamos unas de las primeras alpargatas que hicimos en la empresa, que no tenía ni nombre ni patente, y el material nos venía de Puerto Rico, decidimos llamarlas Macarena y todo el mundo nos empezó a decir: "Bua, es que es un nombre muy español, y es muy alpargatero, es muy bonito". Y dijimos 'pues bueno, pues ya está, ya tenemos la marca'.

¿Cuántas personas se dedican a la confección de estas ya famosas alpargatas?

Somos una fabriquita pequeña, familiar, somos mi hermano y yo 40 y pico personas en Arnedo, La Rioja. Gente con los pies en el suelo que no para de trabajar de siete de la mañana a ocho de la tarde.

La Reina os conoce bien, no se quita vuestra alpargatas...

Nos está haciendo un márketing muy potente, estamos súper contentos. Esto nos da aire fresco después de tanto trabajo que hay detrás.

Ella es muy alpargatera... ¿es la primera vez que luce las de su marca?

Sí, es la primera vez.

Lleva días luciéndolas sin parar y ya ha enseñado varios modelos...

Sí, ha mostrado dos y le queda otro par más por lucir.

¿Cómo contactó Casa Real con ustedes?

Fue a través de su estilista. Nos pusimos contentísimos, nos hizo muchísima ilusión. Entonces vimos lo que le podía gustar y nos dijo: 'Bueno, elegid vosotros, mandad un par de cosas', y decidimos enviar tres o cuatro pares, porque al ser la reina la que las iba a lucir pensamos en enviarle de todo para que tuviera donde elegir y porque la oportunidad era única.

Letizia, en Las Palmas de Gran Canaria con las alpargatas en crudo.

¿Cómo ha sido ver a la Reina con sus productos?

Es muy buena embajadora para nosotros. Además es muy fiel a este tipo de producto. Y da muy buena imagen para el producto, se adapta bien a él. Y está apostando mucho por el 'made in Spain' y lo artesanal. Todo esto que está pasando para nosotros es un escaparate perfecto.

Habrán notado mayor interés por su marca estos días...

Está teniendo muchísima repercusión, en redes sociales es una locura, en Instagram nos están subiendo bastante los seguidores y el tráfico de la web está funcionando increíblemente bien.

¿Cómo están viviendo todo esto en la fábrica?

Solamente tienes que ver desde la semana pasada la felicidad que se respira en la fábrica, toda la gente que está trabajando está emocionada y ultra ilusionada. no paran de decir: "Jo, que las ha sacado la Reina, jo qué bien, y qué bien le quedan". Porque a todo el mundo le ha llegado un WhatsApp, en Instagram, o lo ha visto en prensa, el otro día en el periódico de La Rioja con una noticia de la Reina con nuestras alpargatas... Es un momento en el que la gente está falta de buenas noticias y gracias a esto estamos todos muy motivados.

Su nombre está en todos los medios nacionales...

Así es. Tanto es así que mi padre que ya tiene 80 años, el otro día se sorprendió muchísimo por la repercusión y me dijo: '¡¿Pero y esto?! ¿qué ha pasado?'. Y le dije: 'Papá, pues realmente no sé que ha pasado, ha sido un golpe de suerte', porque es verdad que el producto está muy bien, que tiene mucha salida en el mercado, pero está repercusión tan tan grande no nos la esperábamos la verdad.

Se estará notando en las ventas...

Pues la verdad que los dos modelos que ha lucido hasta ahora ya estaban en el top de lo más vendido de la colección, pero sí, sí se nota, sobre todo de forma rotunda en el tráfico de la web y redes sociales. Las ventas se nota algo menos porque aún estamos en el inicio de la campaña y ha estado lo de la pandemia y la gente va ahora 'con el freno de mano' a la hora de comprar. Pero si esta campaña hubiera ocurrido en marzo, entiendo que estos meses las ventas hubieran sido increíbles, pero de momento están muy bien.

En su visita a los Teatros de Canal en su sexto aniversario de reinado.

¿Las infantas no se han animado a pedirles unos pares?

No, pero fíjate, estamos mirando algo para ellas. Porque es verdad que tenemos mucha cuña alta que luce mucho pero también tenemos alguna otra opción de calzado plano y de lino que son nuevos diseños que les podrían gustar. Y el otro día lo hablé con un compañero de la empresa para enviarles algo, pero tampoco queremos abusar.

¿Las alpargatas de la Reina son de nueva colección?

Sí, lo son. Aunque tienen detalles de retail. Por ejemplo, las que lució negras el otro día en negro con un cordón multicolor en la pierna, pues el año pasado era con un cordón diferente, y este 2020 es un cordón un poco más redondo, más étnico. Esa negra es de piel y la beige que ha lucido es de cien por cien algodón.

En breve el tour por España aterrizará en La Rioja, sería lo suyo que luciera vuestras alpargatas, ¿no?

Eso nos dijo un responsable del Gobierno de La Rioja, que los Reyes vendrían por aquí en unos días. Y si las luciera ese día nos haría muchísima ilusión, pero con lo que está haciendo nos conformamos. Está siendo una alegría.

