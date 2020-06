El mensaje oculto en el último 'look' de Letizia en Palma de Mallorca

Seguimos de tour por España. Los Reyes han llegado esta mañana a Palma de Mallorca para promocionar las visita a nuestro país, demostrando que somos un país seguro para el turismo. ¿Y la mejor forma de hacerlo? Visitando uno de los muchos hoteles de la isla y conociendo de primera mano todos los sistemas 'anticovid' que el establecimiento ha puesto en marcha pensando en sus clientes.

Como seguimos de turismo, la Reina ha vuelto a vestirse como tal, luciendo un look relajado y veraniego. Para los que dudan de si es importante o no cómo se viste Letizia deberían tomar nota de los mensajes que la esposa de Felipe VI lanza con su vestuario. Nos explicamos: durante las salidas que realizaron los Monarcas tras la curva más dura de la pandemia, cuando empezamos a poder pasear una hora al día, la Consorte eligió outfits serios, en colores apagados, chaquetas y pantalones grises o marrones… no era momento para la alegría. El de esta mañana en Palma como el del martes en Canarias decían todo lo contrario: vestidos de verano, joviales, divertidos. Los primeros daban mensaje de tristeza, los segundos te están diciendo que es el momento de recuperarse y de salir a disfrutar.

Felipe VI y Letizia en las reuniones con representantes de la patronal y sindicatos en Palma de Mallorca. Gtres

Letizia ha repetido prácticamente el look de Las Palmas de hace dos días, distinto vestido pero mismo estilo. La prenda elegida esta mañana en Baleares es un traje de verano que tiene en su armario desde el año pasado firmado por Maje Paris. Se trata de un diseño con falda asimétrica midi que cuenta con varios detalles que potencian su figura. El primero es que se trata de un patrón envolvente, que se ciñe al cuerpo. Además, el escote en V se resalta gracias a una franja elástica de tejido de nido de abeja que crea el efecto cintura de avispa que tanto le gusta a nuestra Reina. Esta hecho en un ligero tejido verde y decorada con motivos florales en tonos morados, amarillos y fucsias. Cuando lo adquirió tenía un precio de 225 euros.

La reina con alpargatas de la firma española Macarena Shoes. Gtres

El resto del outfit es el mismo que en Canarias. El mismo peinado: una coleta alta que le quita años y que le da un aspecto más juvenil. Unas alpargatas blancas, las mismas de la firma española Macarena Shoes y que casi le dan más altura que sus habituales tacones, y los pendientes de aro de Coolook.

Visto lo visto suponemos que en la siguiente parada del Spanish Tour de los Reyes llevara lo mismo pero con otro vestido es decir, ya tenemos uniforme de turista.

[Más información: Letizia se viste de turista en Canarias con un vestido verde agua de Zara]