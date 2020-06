El 'look' para olvidar de Letizia: coleta, alpargatas y un estreno de Hugo Boss

Los Reyes han terminado la semana en El Escorial. En unos días comenzarán su ruta por España para fomentar la vuelta de turistas a nuestro país. Pero antes, Felipe VI (52 años) y Letizia (47) han pasado la mañana con los pequeños que viven en el pueblo de Aldeas Infantiles, niños sin cuidado parental y donde pueden disfrutar de una familia y un hogar.

Si para este jueves por la noche en el Museo Del Prado se trataba de vender una imagen de estilo y glamour de España, este viernes por la mañana el objetivo era ir cómoda y poder moverse sin problemas.

Los Reyes celebran sus seis años de reinado visitando Aldeas Infantiles JALEOS

Letizia ha optado por un look sencillo y cómodo compuesto por un pantalón negro y una camisa estampada, ambas prendas de la firma alemana Hugo Boss.

En los pies la esposa de Felipe VI ha calzado unas alpargatas con una gran cuña y así no parece que se haya bajado de los tacones.

Letizia ha optado por un 'look' cómodo y austero.

No sabemos decir si el estilismo era feo o bonito. Es de esos miles de looks que le hemos visto en la historia de Letizia como princesa y como Reina de los que no nos vamos a acordar nunca. Teniendo en cuenta que este 19 de junio se celebraba el aniversario de su proclamación como Reina Consorte, la verdad es que se podría haber esmerado un poco más.

La Reina ha permanecido muy atenta con los niños de Aldeas Infantiles.

Lo que sí ha llamado la atención es que la Reina se ha recogido el pelo en una sencilla coleta. Sin duda, el mejor detalle de este día. A Letizia le sientan bien los recogidos, le hacen parecer más joven. Así que en cuanto a belleza parece que esos seis años no han pasado por ella.

Letizia mostró su faceta más maternal y quiso aconsejar a los pequeños.

La semana que viene comienzan la ruta por España en Canarias, y esperamos que los estilismos de la Reina nos den mucho más que hablar que el de este viernes, que guardaremos en el fondo de nuestra memoria.

[Más información: Letizia triunfa con su color fetiche y la firma Inditex para su cita nocturna en el museo]