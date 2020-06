La respuesta de Martínez-Almeida a las alabanzas de Belén Esteban

La última entrevista de Belén Esteban (46 años) en Sábado Deluxe aún continúa dando qué hablar. La monumental discusión que protagonizó Jorge Javier Vázquez (49) con la de Paracuellos por la gestión del Gobierno en lo que respecta a la crisis del Covid-19 sigue copando muchos titulares. Uno de los últimos en pronunciarse sobre esta cuestión ha sido el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida (45).

"¿Sabéis quién me ha dado confianza durante la pandemia? El alcalde Martínez-Almeida", afirmaba de manera contundente Belén Esteban en el plató. Un gesto sobre el que el edil de la capital de España se ha pronunciado. El periodista Carlos Alsina (50) le ha preguntado en su programa de Onda Cero cuál de los dos halagos sobre su persona que más repercusión han tenido en los últimos días -el de la colaboradora de 'Sálvame' y el del expresidente socialista Felipe González-, le ha gustado más. "Desde el punto de vista político lo de Felipe; desde el punto de vista humano, lo de Belén. Dejémoslo ahí", respondía el alcalde con una sonrisa. Un gesto que horas después ha reafirmado de nuevo en Ya es mediodía.

No obstante, la simpatía de Belén Esteban hacia el alcalde Madrid parece no haber gustado demasiado a algunos de sus compañeros, como Kiko Matamoros(63), que minutos antes de su reencuentro con Jorge Javier Vázquez intentó demostrar a la colaboradora que su opinión no está basada en los hechos que ella misma argumenta, sino en 'bulos' que ha leído en las redes sociales.

Un feroz debate donde cada uno de los integrantes del programa dieron su parecer sobre lo que ocurrió entre el presentador y la 'princesa del pueblo' el pasado sábado. El enfado entre ambos acabó resolviéndose con un choque de codos en señal de paz y concordia, pese a que la ex de Jesulín de Ubrique (46) no parecía estar del todo convencida, gesto que tiene todos los visos de no poner fin a este conflicto.

Belén Esteban durante su entrevista en 'Sábado Deluxe'.

Del 'corazón' a la política

La polémica que ha generado la discusión de Jorge Javier y Belén no se ha quedado tan solo en el ámbito de la prensa rosa. Algunos políticos también han optado por dar su opinión al respecto. Santiago Abascal (44) que ha calificado de "dictatorial" el comportamiento del presentador a través de su cuenta de Twitter, o Cristina Cifuentes (55), que optó por mandar a la colaboradora un mensaje de WhatsAap en señal de apoyo, son algunos de los ejemplos de que el escándalo ocurrido el pasado sábado en el programa de Telecinco ha tomado unas connotaciones que sus propios protagonistas nunca esperaron.

Les presento al auténtico Kim Jong Vazquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde @telecincoes y a allanar el camino de la violencia contra ellos.



No te lo vamos a permitir, millonario progre. pic.twitter.com/lcOOn4IDBH — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 23, 2020

