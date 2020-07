Letizia saca su lencería 'estrella' para disfrutar de una noche de teatro junto a sus hijas

Al final, a esto del coronavirus va a haber que agradecerle algo. Si no hubiera sido por la pandemia nunca hubiéramos visto en tantas ocasiones a las hijas de los Reyes. Toca ponerse a promocionar España y la Casa Real ha sacado todas sus armas. Y no hay mejor munición que las dos adolescentes, que son una monada.

El caso es que la Familia Real, -porque, según las últimas y polémicas informaciones, en breve los cuatro van a ser los únicos miembros de ella ya que los eméritos van a perder su privilegio gracias a las andanzas del abuelo- se ha desplazado hasta Mérida para acudir al estreno de la temporada de teatro de la ciudad. Felipe (52),Letizia (47), Leonor (14) y Sofía (13) han presenciado la obra Antígona en el increíble teatro romano de la localidad extremeña.

Para esta cita nocturna la Reina ha vuelto a echar mano de sus recursos de armario y ha lucido un look que bien podría haberse puesto ella o cualquiera de sus dos hijas. Se trata de un dos piezas de la firma española Poête.

La Familia Real acudió para apoyar el Festival de Mérida. Gtres

Es un conjunto de falda plisada y top estilo lencero con encaje estampado en estrellas chiquititas. Letizia estrenó este outfit en septiembre de 2019 en una reunión de trabajo. Para darle el toque de un look laboral, lo combinó con una chaqueta blanca y negra de Carolina Herrera, combinación que no funcionó nada. Esta noche sin la blazer la cosa era más mona, pero no digna de una Reina, puede que para Leonor hubiera sido un poco más acertado.

Los Reyes y sus hijas acuden a inauguración del Festival de Mérida JALEOS

El calzado elegido tampoco le daba el toque regio que ella debe buscar como Reina. Le ha dado por las alpargatas y este verano no se ha bajado de las cuñas de yute. Ha escogido las de Macarena Shoes en ante negro. Del mismo tono era el bolso de Adolfo Domínguez en forma de saco de piel que estrenó hace una semana en La Rioja.

En cuanto a las joyas, son las mismas que el otro día y el anterior y el anterior: los aros imitando el bambú y el anillo de Karem Hallam.

La Reina vistió de Poete y las infantas optaron por Zara. Gtres

Parece que el intercambio de papeles, estilísticamente hablando, ha sido total en las mujeres de la Familia Real. Porque si Letizia podía ir vestida de Leonor, la Princesa de Asturias podría haber ido vestida como su madre.

La hija mayor de los Reyes ha estrenado un vestido de flores de Zara con unas alpargatas rosas. La adolescente tiene una gran belleza por lo que cuesta entender cómo alguien no le ayuda o aconseja con el outfit. ¿Manga larga? De verdad, en pleno mes de julio en Mérida la Princesa de Asturias lleva tapados los brazos hasta las muñecas. No entendemos nada.

La Reina estuvo muy pendiente de sus hijas y de los asistentes. Gtres

Al contrario, su hermana, Sofía, otra preciosidad de joven, llevaba un vestido blanco también de Zara que debe ser del año pasado porque le quedaba tan pequeño que rozaba un poco el absurdo. En sus pies lucía Pretty Ballerinas.

Es cierto que la supuesta estilista de la Reina está de baja por maternidad, pero igual alguien podría haber cubierto su baja. ¿Alguien se ofrece?

[Más información: Letizia, una reina moderna: de la Alta Costura al 'low cost' en menos de 24 horas]