Letizia y su 'uniforme' en La Rioja: misma chaqueta y mismo destino, cuatro años después

Una buena fórmula, si funciona, hay que volver a usarla. Letizia (47 años) ha querido darnos en los morros a los que asegurábamos que había creado un uniforme para su Spanish Tour basado en vestido, alpargatas y coleta y para visitar la zona norte del país ha cambiado de look. Si el otro día en Huesca lucía pantalón y jerseicito, este viernes en La Rioja ha lucido una chaqueta que lleva en su armario varias temporadas.

La octava parada del tour de los Reyes ha tenido lugar en dos localidades de La Rioja. La primera ha sido Haro, lugar en el que comenzó uno de los brotes más fuertes de la pandemia allá por el mes de marzo.

Los reyes Felipe y Letizia en La Rioja.

De hecho, fue de las primeras localidades en tener que aislarse antes de que se decretara el estado de alarma general. Allí han visitado la Estación Enológica para acudir después a la bodega López Heredia. Después han acudido a Santo Domingo de la Calzada para recorrer un trocito a pie del Camino de Santiago hasta la Catedral.

Hemos dejado en el vestidor de Zarzuela los vestidos alegres con estampados veraniegos y nos hemos apuntado a la sobriedad. En Aragón en azul marino y en La Rioja en negro. Pero hoy había una prenda que rompía el color del luto y destacaba sobre las demás. Se trata de una chaqueta rayada en color tierra y burdeos que llegó a la vida de la Reina en 2015. Es de Uterqüe y cuando la adquirió costaba 90 euros.

La reina Letizia en La Rioja en 2016 con la misma chaqueta de Uterqüe. Gtres

La verdad es que pensábamos que esta chaqueta se encontraba ya en poder de su hermana Telma (46), que parece ser la que hereda las cosas que la Reina no usa, pero no: seguía en el armario real. Esta deducción la habíamos hecho porque no se la veíamos desde hace casi cuatro años. De hecho, es curioso porque la última vez que la lució fue precisamente en mayo de 2016 en una visita a la misma comunidad autónoma que este viernes. Puede que entonces la Reina haya convertido esta pieza de la Inditex en su 'uniforme' particular para acudir a la tierra del vino.

Pero no solo ha repetido en el estilo con Huesca, sino también en las alpargatas. Para pisar tierras riojanas Letizia ha vuelto a calzar las alpargatas de Castañer. Se trata del modelo Carna, hecho en algodón y con cierre de lazo al tobillo. Las podéis comprar en la web de la marca española por un poco más de 100 euros.

Otra cosa que ha repetido ha sido el peinado: una coleta alta que dejaba ver, otra vez, los pendientes de aro con forma de bambú que no para de lucir este verano y el anillo de Karen Hallam.

Felipe VI y Letizia en La Rioja. Ella, con chaqueta de Uterqüe. Gtres

