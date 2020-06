Qué fue de Nani Gaitán, la ex de Rafi Camino y musa de José Luis Moreno

A finales de los años 90, el nombre de una joven Nani Gaitán (43 años) saltaba a los medios por su relación con el torero Rafi Camino (51). La pareja se había conocido en el certamen de Miss Córdoba 1997, en el que ella participó -obteniendo el título de Miss Fotogenia- y él era miembro del jurado. A raíz de su relación de dos años, la popularidad de la modelo creció a pasos agigantados y se convirtió en un reconocido rostro de la televisión.

La cordobesa colaboró en espacios como Crónicas Marcianas y estuvo al frente de programas como Humor se escribe con h o el exitoso Noche de fiesta en TVE. Su notoriedad fue tal que en el año 2003 fue fichada como participante en La isla de los famosos, la antigua versión de Supervivientes emitida en Antena 3.

Su estancia en el programa, que por aquel entonces se grababa en la República Dominicana, duró poco, pues a los ocho días de concurso decidió abandonar el reality. Su trabajo en televisión se extendería algo más en el tiempo, pero lo cierto es que desde hace algunos años pocos son los espectadores que saben qué fue de Nani Gaitán.

Nani Gaitán se presentó a Miss Córdoba en 1997. Gtres

En el año 2006, TVE confiaría en ella para presentar Sábado Noche, la nueva versión del antiguo Noche de fiesta, producida también por José Luis Moreno. Sin embargo, las audiencias no acompañaron aquel batiburrillo de actuaciones, sketches y variedades, por lo que fue cancelado al poco tiempo.

Un año después la vida personal y profesional de Nani Gaitán volvería a brillar. La modelo participaba en ¡Mira quién baila! y se alzaba como ganadora. Pero su mayor premio en el programa no sería económico, sino sentimental, pues salió del concurso felizmente enamorada del bailarín Toni Costa (36).

Nani Gaitán ganó '¡Mira quién baila!'. Gtres

Con él estaría durante un año y medio, mientras seguía encadenando proyectos profesionales con éxito relativo. Sálvame en Telecinco o Lo que diga la rubia en Cuatro fueron algunos de los espacios donde probó suerte. Su último trabajo de repercusión fue el extinto ¡Qué tiempo tan feliz!, programa en el que colaboró de forma asidua entre 2010 y 2014.

A principios de 2008, el nombre de Nani Gaitán volvía al foco mediático por unos rumores de relación entre ella y Sergio Ramos, futbolista con el que ya había mantenido un noviazgo en 2008. Ninguno de los dos llegó a confirmar el noviazgo y ella lo acabó desmintiendo en una entrevista a Vanitatis: "He salido con él tres veces, y siempre acompañados de un grupo de amigos comunes. Y si se me ocurre agarrarle del brazo, no significa nada".

En la actualidad, Nani se ha reinventado como influencer y coach. En su perfil de Instagram, donde cuenta con cerca de 50.000 seguidores, deja constancia de que cuenta con un máster en Coaching. Además, trabaja como embajadora de una conocida cadena de cosmética low cost.

Su última relación conocida fue con el músico Lolo Álvarez, con quien volvía a encontrar el amor en 2018. El guitarrista le dedicó varias publicaciones con románticos mensajes aquel año, aunque después no se volvió a saber nada de la pareja y actualmente no se siguen en Instagram.

[Qué fue de Joana Morillas, la enemiga de Belén Esteban a la que echaron de 'Sálvame']