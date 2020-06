Qué fue de Josemi Rodríguez-Sieiro, el amigo de Teresa Campos que llegó a la tele de su mano

El nombre de Josemi Rodríguez-Sieiro (70 años) está muy ligado a los medios de comunicación y es uno de los veteranos comentaristas de crónica social. Su timbre de voz lo catapultó a los programas de televisión de máxima audiencia. Descubrió tarde cuál era su vocación, en 1991. Y es que, pocos conocen que antes de decantarse por la crónica del corazón José Miguel Rodríguez-Sieiro y Rodríguez-Vila, su nombre completo, estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid.

De hecho, sus primeros años tras pasar por la universidad los dedicó a trabajos que nada tienen que ver con el mundo del corazón, sino más bien con el petróleo y la medicina trabajando en la Clínica Biotonus de Montreux. No obstante, algo cambió en él y descubrió que su pasión verdadera no se encontraba ahí, sino en la comunicación. En los medios audiovisuales. Pronto se convertiría en un colaborador habitual de los espacios de crónica social. Fue en 1991 cuando recibió su primera oferta de Antena 3 Radio.

Desde ese primer programa en el que comentaba la actualidad social de la mano de Miguel Ángel García-Juez, Rodríguez-Sieiro no se ha desligado de los medios. En la actualidad, si bien es cierto que su presencia en los espacios de corazón ya es prácticamente inexistente, sí que continúa trabajando. Lo hace en las ondas, en Onda Cero, en el programa Más de uno. Pero antes de detenernos en su presente, viajemos al pasado. En 1992 da el salto a la televisión para participar en la tertulia sobre crónica social de Pasa la vida, el programa conducido por María Teresa Campos (78) en las mañanas de Televisión española.

Josemi junto a Teresa Campos en 2005. Gtres

Desde ese momento, ambos se convirtieron en inseparables a nivel profesional, pero también en el personal. Josemi llegó a veranear junto a Teresa Campos y se fueron juntos de viaje en infinidad de ocasiones. En el terreno laboral, además del programa de TVE, Josemi acompañó a María Teresa tanto en el espacio Día a Día en Telecinco como en su aventura en Antena 3 con Cada día. En esa época, Josemi realizó otras incursiones en la pequeña pantalla, como sus colaboraciones en los espacios A la carta, Mirando al mar, ambos de Antena 3 y Territorio comanche, los dos últimos presentados por Cristina Tárrega (52).

Años más tarde, desde 2004 hasta 2015 trabajó en el programa Herrera en la onda de Onda Cero, conducido por el periodista Carlos Herrera (62). Desde 2015 hasta 2018 hizo lo propio en Más de uno, con Juan Ramón Lucas (61) y desde 2018 en el mismo programa, con Carlos Alsina. Su prolífica carrera profesional le granjeó en 2005 con el Micrófono de Oro por su buen hacer radiofónico y en 2009 recibió la Antena de Oro. Además, durante sus años de exposición mediática, Josemi se lanzó a la escritura. En 2005 publicó Cuestión de estilo, una guía sobre buenas maneras; y en 2009, Cuestión de ricos.

Poco se conoce de la vida personal o sentimental de Josemi, más allá de sus comentarios aislados en los programas donde trabaja. La mayoría de esos chascarrillos suelen carecer de involucración y hablan de aspectos superfluos. Una de las últimas veces en que su nombre apareció en la prensa más allá de su profesión fue cuando en 2012 falleció su madre. Una honda pena para el periodista y muchos rostros conocidos quisieron arroparlo, desde Jaime de Marichalar (57) y Miguel Arias Cañete (70) hasta Marina Castaño (63) o María Zurita (44). Un plantel de amigos y conocidos que deja patente sus buenas relaciones fuera y dentro de los medios audiovisuales.

Josemi en una imagen de 2013. Gtres

Además de su faceta profesional, Rodríguez-Sieiro ha sido un hombre que siempre se ha preocupado por su afeite personal y su aspecto. Nunca ha tenido reparos en reconocer su paso por el quirófano. De hecho, en 2018 habló con JALEOS de su última operación por entonces. Justo cuando acababa de abandonar el quirófano y recibir el alta, en pleno trayecto hacia su casa para iniciar el postoperatorio, el comunicador atendía la llamada de este medio con la voz engolada a causa de la anestesia. "Me pilláis que casi no puedo ni hablar. Acabo de salir del hospital Quirón, donde me he retocado de algunas cosas".

"He llevado gafas muchos años y eso me ha generado unas tremendas ojeras que terminaron en unas bolsas muy poco estéticas. Por no hablar de la caída de los párpados. Entonces, me los he subido y, de paso, me he quitado las bolsas", explicaba el periodista experto en crónica social. Esta intervención la asumía como un necesario paso previo a su 'gran cambio', el más importante y para el que lleva tiempo mentalizándose. Si Josemi cuenta con algún rasgo característico es su estrabismo, del que nunca ha renegado ni se ha sentido avergonzado. Sin embargo, según contaba a este medio, decidía dar un paso al frente y, ya que pasaba por boxes, hacerlo a lo grande: "En breve me voy a deshacer del estrabismo y de las cataratas".

[Más información: Qué fue de Ingrid Asensio, la presentadora de 'Club Megatrix' que renunció a la fama por amor]