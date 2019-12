Marlène Mourreau desvela los resultados de su biopsia tras anunciar un posible cáncer de piel

Por fin Marlène Mourreau (50 años) y sus incondicionales seguidores podrán volver a respirar tranquilos. Se acabó la agonía y los nervios que estaba padeciendo desde hace unas semanas la modelo francesa, estrella televisiva de los 90. La vedette ha confirmado en exclusiva a JALEOS que queda descartado un cáncer de piel tras los resultados de las pruebas médicas.

"Ya estoy bien. No tengo cáncer de piel. Me voy para Vietnam el lunes", ha confesado la maniquí. En los últimos días, Marlène había pasado los días entre hospitales para confirmar o no si padecía la temida enfermedad. La francesa había sido sido sometida a varias pruebas médicas y análisis clínicos.

Marlène se mostraba preocupada hace unos días por la posibilidad de padecer cáncer de piel.

"Los médicos están investigando si tengo cáncer de piel", anunciaba la propia Marlène Mourreau durante la pasada gala de los Premios Actúa 2019, celebrados esta semana en Madrid. En ese momento, la modelo prefería no ser alarmista y esperar a que fueran los médicos quienes le dieran la noticia y los pasos a seguir, aunque el miedo estaba presente: "Todo tiene remedio menos la muerte, hay que ser fuerte y luchar", aseguraba.

Conocida sobre todo por copresentar programas como El Semáforo o Noche de Fiesta reconocía que había disfrutado del sol sin control durante toda su vida. Nunca ha tenido reparos en broncear su piel en las playas sin protección alguna ya que antes no se tenía tanto conocimiento de los efectos adversos que acarrean a la larga los rayos ultravioleta en la piel.

La presentadora afirmaba durante esa gala que recientemente le habían hecho una biopsia para salir de dudas. Tal y como ella misma confesaba, su mayor preocupación en aquellos momentos era conocer los resultados de esas pruebas realizadas.

Tras muchos años de exposición sin protección, a la artista nacida en la ciudad de Neuilly-sur-Seine le invadía la incertidumbre a la espera de los resultados aunque intuía que todo se quedaría en un susto y así ha sido. La vedette pondrá rumbo este lunes a Vietnam y espera que su caso sirva para sensibilizar aún más de las consecuencias que puede conllevar la exposición irresponsable al sol.

