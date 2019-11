Inés Sainz denuncia que una empresa ha rescindido su contrato "por tener cáncer"

Hace un mes que la ex Miss España 1997, Inés Sáinz (43 años), anunció que sufre cáncer de mama. Desde entonces ha compartido en sus redes sociales cada uno de los pasos que está dando, los diagnósticos que va recibiendo de los médicos y cómo va superando su lucha gracias al apoyo de sus amigos y entorno... pero entre muchas de las sonrisas y retos que comparte ha tenido que hacer un anuncio desagradable que afecta directamente a su trabajo y a sus ingresos económicos, pero también a la moral de algunos empresarios.

La ex reina de la belleza ha contado públicamente que solo dos días después de anunciar que sufre cáncer una empresa bilbaína de la que era imagen decidió prescindir de sus servicios y romper el contrato que tenía con ellos. Así lo hacía saber de su propia boca, mientras se lamentaba del hecho y de las consecuencias que ello va a tener en su núcleo familiar: "Es mucho lo que tengo que sacar adelante y con la comida de mi hijo no se juega, pero estoy en rollo 'paz y amor'. No me han pagado, se han quedado más anchos que largos y le he estado dando muchas vueltas, pero mi madre me educó como una señora y no diré la marca".

Sin embargo, a pesar de este revés, la vizcaína esta día a día buscando la parte positiva a la vida y tomándose con humor su enfermedad hasta el punto de que cuando las auxiliares del hospital le preguntan "¿alguna enfermedad grave?", ella contesta: "¿Aparte del cáncer? ¡Nada, gracias!", lo que deja a todos sorprendidos. Además, tal y como ella misma ha contado, se ha librado de la quimioterapia, un detalle que le hace muy feliz y recude el riesgo de su situación.

Fue el pasado 2 de octubre cuando Inés Sáinz anunció que tiene cáncer de mama: "Tengo cáncer, pero sé que lo voy a superar. No quiero que sea un drama. Mis amigos y yo llamamos Agustín al tumor porque no estamos nada 'agustín' con él", afirmaba la modelo en Diez Minutos, "hay que poner un poco de humor a la situación porque si no, te hundes".

Sáinz contó entonces que le diagnosticaron esta enfermedad en una revisión. Un día observó que le habían aparecido unas "cosas muy raras" en la piel que parecían picaduras pero jamás llegaban a curar. Decidió acudir al médico para que le hiciera un chequeo, y en la mamografía los doctores observaron que existía una anomalía. Tras este primer diagnóstico procedieron a hacerle una resonancia magnética que confirmó que lo que tenía era un tumor.

