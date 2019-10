Mari Carmen Torrecillas ('Supervivientes 2016') sufre cáncer de ovario

Mari Carmen Torrecillas (54 años), uno de los rostros más conocidos del universo Mediaset entre los años 2013 y 2016 ha confesado que sufre cáncer de ovario. La jiennense, que se dio a conocer en el programa Quién quiere casarse con mi hijo de Cuatro, ha concedido una entrevista y ha desvelado cómo se enteró y en qué punto se encuentra su enfermedad.

"Es el peor momento de mi vida. Estaba trabajando, como vengo haciendo desde muy pequeña, y hace dos meses empecé a sentir molestias en el abdomen. Fui al médico, no encontraban el motivo, hasta que en una de las pruebas descubrieron un tumor en uno de mis ovarios. Tengo cáncer", revelaba en el periódico La Razón.

La citada publicación recoge también que Carmen no ha perdido el apetito "aunque ya se manifiestan los síntomas: he perdido pelo, pero tengo pelucas y gorros para tapar mi calvicie. Han sido dos meses muy duros". La también exparticipante de Supervivientes en su edición de 2016 ha relatado en qué punto se encuentra de su dolencia. No tiene fecha para someterse a la operación, pero "ya estoy con el primer ciclo de quimio y tienen que darme otro, a partir de ahí, supongo que los médicos valorarán y pondrán fecha para meterme en el quirófano. Estoy deseando que sea cuanto antes para que me quiten el bicho que llevo dentro".

La figura de Mari Carmen en el programa de la segunda cadena del grupo Mediaset resaltó por encima de la de su propio vástago, protagonista de aquella edición de Quién quiere casarse con mi hijo. La que fuera una de las madres más famosas de la televisión no pierde su particular sentido del humor y ha llegado a comentar lo siguiente:

"Cuando me dijeron que me iban a dar quimioterapia, lo primero que hice fue ir a la peluquería para que me cortasen el pelo muy cortito, y ahora recurro a las pelucas. El pelo crece, no me preocupa. Me sigo pintando los labios porque, efectivamente, soy muy coqueta y me gusta estar guapa. Al principio me daba un poco de pena verme, pero no tengo tiempo para dedicarlo a eso. Quiero curarme y ya podré presumir más adelante, ahora mi prioridad es la salud".

Su recorrido en televisión

En el año 2013, Mari Carmen y su hijo Fran decidieron participar en el reality Quién quiere casarse con mi hijo de Cuatro. El exmilitar natural de Jaén decidió no irse con ninguna de las mujeres a las que había conocido y cerró su participación en el programa al lado de su madre, Mari Carmen.

En el verano de 2015, la andaluza aceptó entrar en Pasaporte a la Isla, un breve concurso estival de donde saldrían los primeros dos confirmados para la siguiente edición de Supervivientes. Mari Carmen ganó y junto a Cristian ATM (28) puso rumbo a Honduras donde competió con compañeros como Suso Álvarez (26), Yola Berrocal (49) o Mila Ximénez (67), su gran enemiga.

