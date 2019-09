Violeta y Fabio, en crisis: acuden a terapia de pareja para resolver sus problemas

Violeta Magriñán (25 años) y Fabio Colloricchio (29) están al borde de la ruptura. La pareja se conocieron en Supervivientes 2019, la chispa del amor surgió entre ellos al principio del programa y sigue estando viva hasta el día de hoy, aunque no de la misma forma.

Cabe recordar que la extronista entró al concurso con novio -Julen- pero apostó por sus sentimientos y rompió su relación con él en una de las galas del reality en directo. Ahora, cinco meses después de iniciar su romance con Fabio, la pareja formada por la valenciana y el argentino ha confesado que se está sometiendo a una terapia para solucionar las rencillas propias de su romance.

Fabio y Violeta en su terapia de pareja. Mtmad

En esta primera terapia que han tenido con su coach personal y que la han subido en su canal de Mtmad, la pareja ha hablado de las expectativas de futuro que ambos tienen. Violeta y Fabio han desvelado cuáles son sus objetivos personales y laborales a corto plazo. En palabras de Violeta Magriñán: "Me gustaría seguir trabajando en lo que me gusta que es la televisión, me gustaría seguir invirtiendo en lo que yo creo que puede funcionar, ahora estoy moviendo mi propia marca de ropa y también me gustaría hacer mis propios pinillos en el mundo de la interpretación, como actriz".

En esta conversación elevada a calidad de confesión ante su coach, la pareja ha desvelado que su principal problema es que han caído en la rutina en este corto espacio de tiempo. Violeta también ha confesado a todos sus seguidores que con Fabio siente una inseguridad que no tenía con Julen: "La base de toda relación es la confianza y si tengo que ser sincera, no confío mucho en él. Con mi ex tenía mucha confianza, confiaba en el plenamente y con Fabio eso no me pasa".

Ver esta publicación en Instagram Today X @boss #mfw 🖤 Una publicación compartida de Violeta Mangriñan (@violeta_mangrinyan) el 22 Sep, 2019 a las 6:40 PDT

Cuando la coach les ha preguntado a los dos qué es lo que les gustaría solucionar cuando acaben las terapias, la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha vuelto a ser muy sincera: "Para mí lo principal sería confiar en el plenamente. Entre nosotros dos hay brechitas, lo quiero y lo amo, me veo con el a largo plazo pero para mi lo fundamental es la confianza".

Por su parte, Fabio está completamente de acuerdo en los objetivos que quiere cumplir Violeta y se muestra receptivo a que su novia vuelva a recuperar la confianza en él: "Para mí sería demostrarle que puede confiar en mí y que puede estar tranquila, que no va a pasar nada malo".

[Más información: El impactante cambio físico de Violeta en los últimos dos meses]