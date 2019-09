Miriam Sánchez baraja su vuelta a 'MyHyV' seis años después de su polémico despido

El nombre de Miriam Sánchez (38 años) ha vuelto a estar de actualidad en las últimas semanas. Tras varios años alejada de la televisión y del panorama mediático, la que fuese colaboradora de Telecinco se sentaba en el plató de Sábado Deluxe para hablar de su transformación física y del calvario que ha vivido en los últimos tiempos.

Ahora, dos semanas después, y tal y como ha podido saber JALEOS por fuentes de la productora Magnolia TV, Sánchez podría regresar a la televisión, más concretamente a Mujeres y hombres y Viceversa. Ella ya es toda una experta en el formato, ya que estuvo trabajando como asesora del amor desde el año 2008 hasta principios de 2013 junto al que por aquel entonces era su pareja, el periodista Pipi Estrada (65).

Su papel sería exactamente el mismo que el que tuvo años atrás: opinar y aconsejar a los tronistas y pretendientes para que tomen las mejores decisiones en el ámbito sentimental. Pero lo cierto es que, por el momento, esta incorporación es tan solo una opción y no es algo seguro. La productora está barajando y meditanto su regreso, ya que cabe recordar que su despido en el año 2013 no fue fácil.

El antes y después de Miriam Sánchez en combo JALEOS.

El conflicto entre el programa y la pareja se originó por una polémica protagonizada por el periodista deportivo, quien supuestamente filtró números de teléfono de varias tronistas y pretendientas del programa a varios futbolistas, y fue por eso por lo que la productora decidió prescindir de él. En lo que a Miriam respecta, varios testimonios la vincularon con las prácticas de Pipi, "bien como participante directa solicitando teléfonos a las concursantes, o bien encubriendo a Pipi Estrada". La opinionista fue despedida "por motivos disciplinarios ante el incumplimiento grave del contrato y la transgresión de la buena fe y abuso de confianza", tal y como publicó en su momento Exclusiva Digital.

Lo cierto es que Miriam Sánchez llegó a manifestar durante la entrevista en Sábado Deluxe su deseo de volver a la televisión, pero de una manera puntual y paulatina, no como forma de vida: "De Gran Hermano VIP me hicieron una llamada pero no me veo preparada", aseguró hace unos días.

Ahora que su vida va recuperando poco a poco la normalidad, podría ser el programa presentado por Toñi Moreno (46 años) el encargado de devolverle la felicidad que tanto ha perdido en los últimos años debido a la depresión por la que pasó, a sus adicciones y a su expareja, Cristo Vivancos, al que Miriam culpó en su última entrevista del 'infierno' que vivió.

[Más información: Miriam Sánchez regresa con su entrevista más dura: depresión, adicciones y bulimia]