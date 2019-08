Patricia Steisy y la denuncia que podría destapar su lado más prepotente jamás visto

Cuando en estos días el nombre de Patricia Steysi ha vuelto a la actualidad debido a un cómico vídeo que se ha hecho viral por la excesiva rapidez con la que habla, JALEOS ha descubierto otro motivo por el que la que fuese tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa seguirá dando que hablar.

Una escritora nobel, que ha publicado recientemente su primera obra literaria llamada Tejiendo mi destino, ha tenido un desencuentro este miércoles con la influencer a través de las redes sociales. Así se lo ha hecho saber a este medio, que ha hablado con ella para conocer de primera mano lo sucedido entre ambas.

"Le pregunté si podía hacerle llegar mi libro en forma de regalo y me respondió que sí. Cuando lo recibió ni siquiera me comentó qué le había llegado ni mucho menos me mencionó. No quise ser pesada ni atosigarla, así que después de un mes le he escrito pidiéndole si algún día podría hacerme una mención. Su respuesta, sin buenos días ni nada, ha sido la siguiente: 'Son 500 euros'".

Ante esa respuesta por parte de Steisy, la autora del libro, desilusionada, ha mostrado su descontento asegurando que no entiende cómo le puede pedir dinero a cambio de una mención por un regalo que le ha hecho una seguidora. De hecho, la joven destaca que "ha recurrido a varias influencers para regalarles un ejemplar del mismo y a cambio todas ellas han respondido compartiendo su visión sobre el libro en señal de agradecimiento".

La autora de la citada novela se muestra muy desencantada con la actitud de la instagramer, que cuenta con casi 900.000 seguidores en la citada red social: "Soy una persona normal y corriente, trabajadora y de las que su sueldo no asciende a más de 1.000 euros mensuales. Para mí su respuesta ha sido como una falta de respeto y obviamente con educación y buenas palabras se lo he hecho saber. Ella se ha sentido atacada y ha terminado amenazándome diciendo que le dejara de escribir o podría hacerme daño (haciendo mala propaganda de mi libro)", asegura a este digital.

Sin embargo, la visión de la colaboradora de Telecinco es muy diferente. Según los mensajes a los que ha tenido acceso este medio, la extronista deja claro a la autora que ella es de las que piensa que no tiene por qué hacer una publicidad gratuita en su Instagram, ya que para ella es su medio de trabajo. Según Steisy la escritora debe aceptar y respetar su decisión sin insistir y sin "molestar".

Tras una tensa conversación entre las protagonistas -tras semanas de cordialidad previa-, la escritora hace saber su "decepción" ante la actitud de Steisy, de quien, según indica, tenía una imagen de "persona humilde". Sin embargo, su opinión ha cambiado radicalmente y sentencia que: "Las personas como ella necesitan que alguien les dé una lección de humildad, que la gente sepa cómo son en realidad. En ningún momento le he faltado al respeto y creo que a mí ella sí me lo ha faltado. Pero como ella cree tener el poder de hacerme daño aún sin ser nadie conocido, cree que puede hablar y decir lo que quiera a quien quiera".

