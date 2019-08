Nagore Robles responde a las críticas por promocionar su hotel de Bali

Nagore Robles (36 años) ha regresado de su viaje a Bali con energías renovadas y con ganas de volver al trabajo. La colaboradora de Mujeres y Hombres y viceversa ha disfrutado de unas idílicas vacaciones en solitario en Indonesia que han acabado con polémica.

Antes de cualquier revuelo, la televisiva aseguro que este viaje le ha dejado una inmensa calma en el alma: "Gracias por mimarme cada día, por enseñarme lo más bonito de ti y de mí, por no hacer caso a mis planes y ofrecerme siempre algo mejor y por sorprenderme con todo el cariño del mundo mostrándome que aún no se nada de la vida y que lo mejor está por llegar. Es muy difícil decirte adiós, pasará tiempo hasta que volvamos a vernos pero me voy llena de tu luz y recuerdo. Te echaré de menos", ha escrito dirigiéndose a Bali.

Por eso, la pareja de Sandra Barneda (43) ha querido publicar un vídeo donde recopila lo mejor de sus vacaciones. Unas imágenes que han conseguido el aplauso de sus seguidores y también las críticas de un grupo de ellos.

Nagore ha tenido que lidiar con varios seguidores que le han recriminado que promocionase el nombre de su hotel, pues, según dicen, perdía sentido si de verdad, como decía, en su post que no era un contenido patrocinado: "Sois muchas personas las que me habéis preguntado por el viaje y el sitio, y aunque no se trata de ninguna colaboración, porque me he pagado mis vacaciones como todo hijo de vecina, quería deciros el lugar maravilloso donde estuve tal y como os prometí".

Una usuaria le preguntaba si una conocida marca de ropa le había patrocinado, a lo que Nagore respondió con un irónico "¡todo, todo y todo! Salí con una pulsera de mi casa que ponía 'TODO INCLUIDO' y hasta que volví oye".

Otra persona le echaba en cara que promocionase el hotel: "No publicó el sitio donde estuvo porque no fue patrocinado me imagino, si hubiera patrocinio no importaba si quería desconectar o no, había vídeos y fotos". Un comentario que no se quedaba sin su respuesta: "Supongo que lo tuyo no es leer, importaba con B si no te importa. Tienes el nombre del Hotel arriba". Todo un intenso debate en redes para su vuelta al trabajo tras unas vacaciones en las que había conseguido relajarse, pero sus seguidores le han devuelto a la realidad de la peor manera posible.

