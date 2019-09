Los Chunguitos defienden a las Azúcar Moreno: "Se han pasado con mis hermanas"

Los Chunguitos han estado en la presentación de Masterchef Celebrity y no han dudado en comentar qué les ha parecido la participación de sus hermanas en Supervivientes 2019. Aunque hayan pasado ya varios meses desde que terminara el reality, la bochornosa despedida que estas tuvieron de Telecinco por una deslealtad a la cadena sigue estando muy presente en su círculo.

"No sé por qué han liado tanto con mis hermanas, ha abandonado como otros han abandonado en la isla, ¿qué han hecho?, si no han hecho nada, a quién han hecho daño mis hermanas" han comentado.

En su defensa, los Chunguitos han querido destacar su experiencia y su reconocimiento internacional: "Yo creo que se han pasado con mis hermanas. Ellas son artistas de 40 años, de toda la vida, respetadas en el mundo entero. Japón, Australia, México, China... Hombre es un concurso de televisión, han abandonado como cualquiera". Además, han querido mandar un mensaje muy claro y conciso a todas aquellas personas que hayan afirmado en los medios que Toñi Salazar (56 años) se inventó el robo que sufrió nada más llegar a España de Honduras: "Y una mierda para ellos, yo soy muy claro. Le han robado de verdad, es como a la Carmen Borrego, le han robado, vamos a ver... por qué dicen que no".

Su paso por 'Supervivientes'

Encarna (58) y Toñi Salazar entraron el 25 de abril como concursantes de Supervivientes 2019. Las Azúcar Moreno se adentraron en la aventura hondureña junto al resto de sus compañeros de edición pero tan solo tres semanas después decidieron abandonar porque no pudieron aguantar ni las condiciones del programa ni la presión. "Ya es definitivo, no hemos encontrado nuestro sitio aquí. Os damos nuestra palabra de honor de que las dos nos hemos levantado con el mismo sentimiento. Yo he pasado hambre, fatiga... yo tengo fuerzas, estoy sana. Es un problema de mi cabeza, que lucha contra mi cuerpo. Es imposible para mí, no puedo salir. Me entran ataques de ansiedad", aseguró entonces la menor de las hermanas.

Las Azúcar Moreno explicando su salida de la isla. Telecinco

Tras su regreso a España, el recibimiento por parte de la cadena y el programa fue de indignación absoluta. "Jamás me he encontrado algo así. Sois unas liantas profesionales, queríais coger la pasta. Solamente os digo que tengáis cuidado profesionalmente y que Mediaset y la productora tomarán las medidas legales pertinentes", sentenció Jorge Javier Vázquez (49), conductor del reality.

[Más información: Los otros abandonos de 'Supervivientes' que se perdonaron: ¿por qué a las Azúcar Moreno no?]