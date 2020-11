Norma Duval, el nuevo fichaje estrella de TVE: las condiciones del contrato que la ha devuelto a los focos

Norma Duval (64 años) ha regresado a la televisión tras años apartada de los focos y los platós. Ha retornado a TVE, cadena que no había vuelto a pisar desde que estuvo ejerciendo como jurado en Mira quién baila, allá por el año 2014. Desde aquel programa, Duval ha optado por mantenerse en un perfil bajo a nivel laboral. Tocaba bajarse del tacón de artista para centrarse en su papel como hija. Hasta ahora. Después de pasar un duro confinamiento en casa al cuidado de su madre, aquejada de alzheimer, Norma vuelve a colocarse bajo el foco.

Ha sido una decisión "meditada", como ha podido conocer JALEOS. Justo cuando se han cumplido 10 años de la muerte de su hermana Carla, Norma ha dado la noticia de su regreso. Se convierte en el fichaje estrella de La hora de la 1. En concreto, de la sección de corazón capitaneada por la periodista Cristina Fernández. La que fuera una de las vedettes más icónitas ha dicho sí, y este medio desvela algunos detalles de esta negociación que constituye el regreso estelar de la Duval, su puesta, de nuevo, en la circulación mediática.

Norma Duval en imagen de archivo. Gtres

Este fichaje, se explica, no ha sido algo inmediato: han sido semanas de conversaciones y de espera, ya que Norma, desde el inicio de la pandemia y con el primer confinamiento, quiso estar volcada en su madre. Encerrada en su casa a cal y canto. Aquel no era el momento de exponerse, teniendo en cuenta que Purificación, su madre, es población de riesgo, amén de la dolencia que la tiene apartada de todo y de todos. Se la esperó, hasta que ha llegado el momento. La vida, poco a poco, ha de seguir y Duval quiere volver. Según ha podido conocer este medio, su colaboración en TVE será semanal y se desliza a este medio que el programa le ha dado carta blanca para que hable "de lo que quiera" en todo momento. Duval no ha puesto "ninguna condición ni ha vetado ninguna cuestión personal". Vuelve a calzón quitado y se hace constar que la parte económica "no ha supuesto ningún problema". Norma no regresa por esas cuestiones pecuniarias, no lo necesita: "Lo hace porque es TVE, porque guarda excelentes recuerdos de esos estudios y porque es un programa blanco, que le gusta".

En esa línea, se apostilla que Norma Duval está en ese momento vital de su vida en el que "va donde quiere y a los sitios que le apetece". Y este, La hora de la 1, es uno de ellos. Promete abordar todo tipo de cuestiones y, además, conoce las vidas de muchos personajes homólogos, con los que atesora amistad y vivencias. Se apunta a que su fichaje es muy parecido, en características, al de Esther Doña (42). Sea como fuere, Duval ha regresado y, parece, que para quedarse. TVE la quiere y este proyecto puede ser el primero de muchos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Norma Duval (@normaduvaloficial) el 22 Oct, 2020 a las 11:21 PDT

Norma se mostraba muy ilusionada días antes de su debut: "Espero y deseo que sea una temporada maravillosa. Nos va a ir bien, vamos a disfrutar muchísimo, va a haber muchas sorpresas que no vamos a desvelar ahora. Tenéis un programa magnífico y estoy muy ilusionada de formar parte de vuestro equipo".

En lo tocante al aniversario de la muerte de su hemana, ha asegurado: "Es una década y te vienen todos los recuerdos del instante, del momento en el que vivimos. A Carla la recuerdo con tanto cariño y amor que es como un ángel que me acompaña". Al margen de este nuevo proyecto, la vida de Norma está centrada, como siempre, en su familia: en su madre, pero también en sus tres hijos, Marc, Yelko y Christian, y su nieto Izan, nacido de la relación del primero con Patricia Vállez. A nivel sentimental, continúa feliz junto a Matthias Khün tras 11 años de relación. De momento, descarta boda.

Su charla con Bertín

Norma Duval durante su entrevista en 'Mi casa es la tuya'. Mediaset

A principios de año, Norma Duval concedió una entrevista a Bertín Osborne (65) en Mi casa es la tuya. En aquella charla, recordó sus inicios en televisión. En sus palabras, sufrió las reticencias de su padre cuando dio sus primeros pasos, mientras que su madre fue quien la apoyó desde el comienzo, presentándola a su primer concurso de belleza: Miss Madrid. Allí se alzó con la corona y en 1974, con 17 años, representó a la capital nacional en Miss España.

Un certamen que ganó Amparo Muñoz pero que a Norma le permitió acceder a su primer contrato en el mundo del espectáculo de la mano de Valerio Lazarov, quien posteriormente se convertiría en el primer Director General de Telecinco. Trabajó en la cadena privada hasta que en 1991 salió por la puerta de atrás: "Me fui porque no quise presentar el Telecupón y Valerio me vetó", reveló. Aunque el magnate italiano acabaría pidiéndole perdón años después enviándole una rosa de plata con una nota.

[Más información: Norma Duval, sobre la muerte de su hermana: "El ginecólogo nunca le hizo un reconocimiento"]