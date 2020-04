Roberto Leal estrena cara para celebrar su nuevo proyecto laboral: todo lo que se ha hecho por 1.300 euros

Roberto Leal (40 años) está viviendo uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional. El sevillano disfruta de una vida familiar más que consolidada y plena al lado de su mujer Sara Rubio y de su hija en común, Lola. En ese terreno ha triunfado sin parangón, pero en el laboral también tiene motivos para celebrar, ya que en los últimos días Leal se ha convertido en el presentador revelación del momento. No en vano, ha confirmado su fichaje por Antena 3 para presentar el mítico concurso Pasapalabra, que comenzará a grabarse en los próximos días.

Sin duda, un salto en trampolín en su vida profesional después de haberse consolidado en TVE como conductor de Operación Triunfo. Corren buenos tiempos para este andaluz, que ya se ha tomado las fotografías en Atresmedia como uno de sus rostros en plantel. Precisamente, en esa imagen se aprecia un nuevo Roberto Leal. Pletórico ante su nuevo rumbo, pero también notablemente cambiado, con unas facciones ligeramente modificadas. Ni rastro de arrugas y luce una cara tersa e inmaculada. ¿Está estrenando cara ante su nueva andadura profesional? ¿Se ha retocado el rostro ante su cambio de cadena?

Una nueva comparativa de Leal de su antes y después.

Para poder comprobarlo a través de una opinión experta, JALEOS se ha puesto en contacto con Clínicas Lola Sopeña Medicina y Cirugía Estética. Desde este centro se arroja luz sobre el cambio y se confirma el mismo: "Roberto Leal tiene un problema de envejecimiento prematuro en la zona de la frente que le provoca grandes arrugas en ese área, Si vemos el antes y el después, se ha tratado la zona de la frente con toxina botulínica -por un precio que ronda los 320 euros-, combinado con una infiltración de ácido hialurónico -350 euros- en cada una de las cicatrices que dejaban esas arrugas tan marcadas. Por eso, le vemos con una frente plana y rejuvenecida".

Pero ahí no se detienen los tratamientos a los que Roberto se habría sometido antes de dar el salto de cadena. La persona consultada continúa detallando: "En la zona media del rostro se ha infiltrado hidroxiapatita cálcica -450 euros-, que le ha producido una ligera recolocación de volúmenes con efecto lifting que también le da un aspecto más joven. El brillo de la piel se debe a una bioestimulación plaquetaria combinada con un cóctel de vitaminas infiltradas -vitaplasma, 199 euros-. Se trata de un rejuvenecimiento facial sin cirugía sencillo, discreto y acorde con su edad". Sea como fuere, y con la información facilitada por esta clínica, el presentador sevillano ha pasado por 'boxes' desembolsando cerca de 1.300 euros. Nueva ruta profesional combinada con renovado aspecto.

Roberto, marido y padre diez

En su faceta más personal y desconocida -Roberto no suele prodigarse públicamente en estos lares-, el presentador vive una etapa de plenitud al lado de su mujer, la periodista Sara Rubio. Ambos contrajeron matrimonio en septiembre de 2015 después de conocerse durante su trabajo en Espejo Público.

Roberto Leal junto a su mujer Sara Rubio en una imagen de sus redes sociales.

Según relató el presentador en 2015, la pedida de mano a Sara fue muy bonita: "Coincidió con el cumpleaños de ella. Le preparé una fiesta sorpresa a la que acudieron familia y amigos de Sevilla, Barcelona, Extremadura y Madrid. Lo primero que la sorprendió fue encontrarse con todo ellos porque te aseguro que no se esperaba nada. Lo siguiente, después de proyectar un vídeo muy chulo, fue hincarme de rodillas delante de todos -nadie lo sabía en ese bar- y le pedí matrimonio mientras dos amigos cantaban de fondo Love me tender, una canción de Elvis Presley con la que nos habíamos casado el verano pasado en Las Vegas. ¡Ni siquiera los que cantaban la canción sabían que era la excusa para ambientar la pedida! Fue muy bonito".

Dos años después del enlace llegó la primera hija de la pareja, Lola, que nació el 11 de julio de 2017. Los colmó de felicidad. "Está muy bien, feliz, está para comérsela. Yo tenía clarísimo que quería ser padre, llegó en el momento que tenía que llegar y en su caso vino con muchas alegrías en lo profesional también", aseguró Leal hace un tiempo. Tan felices se encuentran con Lola que el presentador desea ampliar la familia cuando llegue el momento propicio: "Yo quiero, no ahora mismo pero sí. Tampoco me gustaría que pasase mucho tiempo, yo tengo una hermana, nos llevamos tres o cuatro añitos y en este caso me gustaría algo parecido para ella. Yo sé lo que es tener un hermano en casa".

Su noviazgo se convirtió en matrimonio cuando pasaron por el altar el 19 de septiembre de 2015 en Madrid. La familia la completa Pepa, la chihuahua que convive con la pareja desde antes de la llegada de la pequeña Lola y que cuenta con su propio perfil en Instagram. Pese a que está atravesando el que quizá sea el momento personal y profesional más dulce, lo cierto es que a finales de año Roberto tuvo que despedirse de su padre, pocos días antes del Fin de Año. Una triste pérdida para el sevillano, que estaba muy unido a su progenitor.

"Mi padre no es que gozara de una grandísima salud, sabíamos que tarde o temprano iba a pasar, pero no esperábamos que fuera tan pronto y de esa manera. Nos cogió en casa porque fue en Navidades y esa es la parte de consuelo que buscamos todos. Se ha ido muy joven, pero rodeado de su gente. Al final no creo que fuera nada especial lo del día 31. Lo que pasa es que a mí se me ve, pero sentía una energía especial. Así que la familia está recomponiéndose, y, nada, poco a poco y animando mucho a mi madre que es una mujer súper vital", posteó junto a una fotografía juntos.

