¿Roberto Leal abandona TVE? Toda la verdad sobre su fichaje por Antena 3 para presentar 'Pasapalabra'

Roberto Leal (40 años) podría 'descolgarse' en las próximas semanas del plantel de presentadores de TVE. Al menos, si acepta la oferta que ha recibido desde Antena 3 para ponerse al frente como presentador de dos programas, Pasapalabra y El Desafío. Tras el avance de Yotele, JALEOS ha podido confirmar este extremo a través de fuentes cercanas a Leal, quienes aseguran que este "de momento no ha dado ninguna respuesta, ni un sí ni un no". Lo está meditando, es algo que "le hace mucha ilusión, sobre todo el cambiar de registro".

Roberto Leal, posible nuevo presentador de 'Pasapalabra'

Esto no quiere decir que el sevillano se encuentre incómodo en el ente público y al frente de Operación Triunfo, nada que ver. Está cómodo y feliz en un formato que lo ha hecho crecer como profesional. "Él le debe mucho a esa productora", desliza la fuente a la que ha tenido acceso este medio. Sin embargo, no puede evitar la alegría por que Antena 3, su vieja casa, lo esté tentando: "Lo único que ha pedido es tiempo y que, por favor, lo dejen terminar la temporada de Operación Triunfo. No desea bajo ningún concepto quedar mal con la cadena y con el público".

A este periódico se informa de que la oferta para trasladarse a Antena 3 es más que suculenta y "está acompañada de un contrato de cadena de larga duración". Lo que, sin duda, reporta tranquilidad laboral. En los últimos años, Roberto Leal ha demostrado en la cadena pública su versatilidad y carácter polifacético con programas tan dispares como OT 2020, Vaya crack, Bailando con la estrellas o La mejor canción jamás contada. A nivel de concurso, "responde a un perfil muy parecido al de Christian Gálvez (39), por ese motivo se han fijado en él. Antena 3 sabe que Pasapalabra ha llevado en los últimos años el sello masculino y no lo quieren perder".

Roberto Leal en una imagen promocional de TVE. Gtres

Sea como fuere, son días de meditación y decisiones importantes para Leal. Otra fuente apunta a que "el fichaje es un hecho", pero él no quiere precipitarse con TVE para, así, anunciarlo en el momento preciso y a las personas indicadas. Su entorno, su familia, lo apoya en esta nueva andadura profesional que, están convencidos, le deparará un importante "cambio de registro" a su carrera.

Ahora, a la espera de que se confirme de forma oficial su desembarco en Atresmedia, queda por resolver otra incógnita: los planes que TVE tiene para el futuro de Operación Triunfo, espacio que, en la actualidad, no se encuentra en emisión como medida preventiva por el coronavirus. Desde la cadena nada se desliza acerca de la continuidad o no del programa musical: "Es algo que se verá sobre la marcha".

Así se anunció el adiós de 'OT 2020'

Fue hace unos días, el pasado 16 de marzo, cuando la pandemia del Covid-19 se cobró su primera "víctima" televisiva tras el anuncio de RTVE y Gestmusic del cierre temporal de la Academia de Operación Triunfo y, en consecuencia, la suspensión temporal del programa. Aunque otras cadenas han suprimido la presencia de público en sus programas para evitar el contagio y como medida de seguridad, OT optaba por dejar de emitirse temporalmente "dado que no se puede mantener el formato de galas que caracteriza al talent musical".

"La actividad en la Academia y las galas se retomarán en cuanto la situación mejore y se pueda realizar el programa con absoluta normalidad", rezaba el comunicado. Noemí Galera trasladó la noticia a los concursantes, que la recibieron entre lágrimas y preocupación. La despedida de los compañeros fue de lo más emotiva, fundiéndose en un abrazo que no tardó en hacerse viral en las redes sociales, donde lamentaron la cancelación, esperando poder verse pronto.

La última gala de Operación Triunfo ya fue atípica, sin concursantes expulsados, sin nominados, con presentador virtual y con una retransmisión realizada desde la Academia como medida preventiva ante el coronavirus. En ese mismo programa los concursantes pudieron hablar con sus familiares para saber que se encontraban bien y, al mismo tiempo, para valorar su continuidad en el espacio musical. Una conversación en la que todos ellos aseguraron que preferían permanecer en la Academia para seguir con su formación. Algo que finalmente no ha sido posible.

Hasta esa novena y, por ahora, última gala, este OT 2020 ya había sido muy diferente con respecto a las ediciones vividas en los casi 20 años del programa en España, con polémicas por supuestos comentarios machistas, por supuesto bullying y conductas agresivas e, incluso, por manifiestos protaurinos y políticos.

