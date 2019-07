Roberto Leal confiesa que quiere volver a ser padre

La Liga ha presentado la nueva identidad sonora del campeonato bajo el nombre de 'Los latidos del futuro', melodía que se escuchará antes de cada partido de primera y segunda división. Una cita que contó con la presencia del presidente Javier Tebas, el compositor del tema Lucas Vidal y como no, el presentador de moda en los últimos años, Roberto Leal (41 años).

Leal aprovechó la ocasión para atender a los medios y reconocer sus intenciones de darle un hermanito a su hija Lola (2), con la que demuestra tener una gran complicidad en los vídeos que publica en sus redes sociales: "Yo quiero, no ahora mismo pero sí. Tampoco me gustaría que pasase mucho tiempo, yo tengo una hermana, nos llevamos tres o cuatro añitos y en este caso me gustaría algo parecido para ella. Yo sé lo que es tener un hermano en casa", confiesa el andaluz.

Y es que, de momento, Roberto y Sara Rubio están felices junto a su pequeña Lola y su perrita: "Muy bien, feliz, cumplió dos años la semana pasada, está para comérsela. Yo tenía clarísimo que quería ser padre, llegó en el momento que tenía que llegar y en su caso vino con muchas alegrías en lo profesional también", explica.

Roberto Leal quiere darle un hermano a su hija Lola JALEOS

Hace un mes el presentador cumplió ni más ni menos que 40 años, una celebración de la que quiso hablar: "Son 40 años, para los 41 no haré algo igual pero tenía ganas de hacer algo especial con mi familia, mi mujer, mis buenos amigos... muchos no pudieron estar pero al final se juntó un grupo muy apañado y gente de diferentes sectores, por lo que fue muy chulo. Lo hicimos en la Puerta del Sol, pasamos mucho calor al principio pero luego acabe con mi madre en un karaoke, confesó sonriente.

Y es que sin duda, la cuarentena le han sentado fenomenal a Roberto Leal, que está viviendo su mejor momento profesional y personal. Respecto a la posibilidad de ampliar la familia, es muy probable que, llegado ese momento, todo el mundo se entere a través de sus redes sociales, donde el presentador comparte de forma amable cada paso que da en su vida.

