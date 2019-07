Esta es la camisa de Zara que ya se ha agotado en todas las tallas

Zara lo ha vuelto a hacer. La firma de Amancio Ortega (82 años) ha vuelto a batir records en cuestión de horas. La 'culpable', en esta ocasión, ha sido una camisa en color blanco de manga larga. Este diseño, que salió a la venta en las tiendas online hace unos días, se ha agotado en todas sus tallas.

La prenda en cuestión se trata de una camisa popelín de cuello solapa y manga larga, de escote recto con manga elástica corta y abullonada. Cuenta con detalle de pinzas en espalda y bajo asimétrico. Cierre frontal con botones ocultos por la solapa. Su tela es delgada y fina, su tacto rígido y el material de fabricación resulta muy duradero.

Este modelo es ideal para el día a día ahora que, por fin, ha llegado el buen tiempo. A pesar de estar hecho de algodón y de su manga larga, es una buena opción usarlo para la jornada laboral en la oficina, y también para combinar con pantalones vaqueros y zapatillas. Ha sido tan buena su acogida que fueron muchas las mujeres que pensaron igual que este medio, ya que nada más ponerse a la venta se agotó en las cinco tallas disponibles.

zarausar



Pese a que toda aquella persona que haya intentado hacerse con este modelo no pueda, por el momento, hacerse con la camisa, que no cunda el pánico, ya que volverá a estar a disposición de los clientes en la mayor brevedad posible, tal y como anuncia el botón de la web -Coming soon- que permite dejar el correo electrónico mediante el que te avisarán cuando vuelva a tener stock.

Una de las cosas que más ha llamado la atención a la hora de que las clientas se hayan hecho con él de forma tan rápida ha sido, sin duda, su precio, que es de 39,95 euros. La prenda es una inversión en moda y estilo, y es que aún sabiendo que el producto se encuentra en lista de espera, aumenta el deseo de muchas féminas por tenerlo en sus manos. Basta que algo resulte imposible, para que aumenten las ganas de tenerlo cuanto antes.

