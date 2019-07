Máximo Huerta estrena programa en TVE y cuenta todo lo que se ha callado hasta ahora

"12.25 horas. A estas horas siempre estaba mi madre en el balcón esperándome a que llegara del colegio o viendo cómo jugábamos con un polo en la mano. En el último año me han llamado de todo, el de la tele, el ex, el de Ana Rosa Quitana (63), el breve... Han sido tiempos convulsos, mucho, y tal vez por eso he querido recuperar la O de Máximo, el de mi padre. Volver a las cosas que te gustan es bueno. Es como llegar a casa y ésta es su casa. Bienvenidos. Mi madre ya estará mirando por la ventana y espero que ustedes también, pasen".

Así ha comenzado Màxim Huerta (48 años), o como quiere que le llamen ahora, Màximo 'el breve', A partir de hoy, su nuevo programa de actualidad donde los colaboradores también serán los protagonistas.

Antes de comenzar con los contenidos del programa, Roberto Leal (40) Carlos Córdoba, Ana García-Siñeriz y María Gómez le han planteado una serie de cuestiones al periodista sobre su breve paso por el mundo de la política, con el fin de cerrar esa etapa de su vida.

Màxim Huerta y los colaboradores en 'A partir de hoy' de TVE.

¿Y cómo no se le ocurrió contarle sus problemas con Hacienda a Pedro Sánchez?

Como la vida va avanzando y ya estaba amortizado hace mucho tiempo, era una herida cicatrizada porque forma parte de mi pasado. Pasó el tiempo y ya lo tenía pagado porque estaba resuelto.

¿Te ha dolido la diferencia de trato que has podido percibir por los medios de comunicación?

Yo lo pasé peor porque soy muy emocional. Lo pasó peor mi madre que yo. Hubo muchas varas de medir, y yo he aprendido más de periodismo que de política.

¿Cómo es ese momento en el que te llama por primera vez Pedro Sánchez?

Me llama un teléfono desconocido que yo llevaba varios días sin coger. El día que lo cojo yo estaba desayunando con mi amiga Virginia, Y, claro, en ese momento no te imaginas que te van a ofrecer un cargo tan alto. Cuando me lo dijeron no me dio tiempo a pensar, y dije que sí porque no piensas que va a pasar nada malo". Siempre digo que volvería a decir que sí, porque lejos de arrepentirme, todo pasa por algo. Esto es como cuando lo pasas mal en el colegio o como cuando te hacían bullying...".

¿Cuál ha sido el mejor momento para ti como ministro?

De la herencia de mi padre me quedaban cuatro euros, y pagar con esos cuatro euros el taxi para que viniese mi madre a Madrid a verme...".

Ahora que vuelves a estar expuesto, ¿te preocupa todo lo que se pueda decir?

A mí si hay algo que me gusta es una corrala, un balcón y el comentar todo lo que está pasando. Estar en el lado en el que hablan de ti, si no es duro y sangrante, pues no pasa nada. Pretendo que disfruten, pero estar en el escaparate forma parte de nuestra profesión.

