Belén Esteban vuelve a cargar contra Paz Padilla: "Me parece una irresponsable"

Belén Esteban ha sido una de las colaboradoras de Sálvame más críticas con Paz Padilla tras sus polémicas declaraciones sobre las vacunas. La de Paracuellos no dudó en su momento en cargar contra la presentadora en sus stories de Instagram y este lunes ha reiterado sus críticas en el estreno de Sálvame Lemon Tea.

La colaboradora se ha mostrado contundente en el nuevo espacio presentado por María Patiño y Terelu Campos. "Que Paz Padilla diga que las vacunas no sirven para nada me parece de una persona irresponsable, con el tirón que tiene ella tanto en televisión como por su número de seguidores", ha espetado.

"Por aprenderse, se tiene que aprender el nombre de las variantes. Me parece vergonzoso y me parece que hay que creer en la ciencia", prosigue el alegato de Belén, que rompe así con la habitual inmunidad que tienen los presentadores del programa vespertino.

BELÉN contra Paz Padilla diciéndole que le parece vergonzoso lo que ha dicho sobre las vacunas y que al menos se aprenda los nombres de las variantes JAJAJAJAJAJAJA #YoVeoSálvame #SalvameLemonTea pic.twitter.com/W7y3BCH0GD — Diego 🧸 (@diegobferrandez) January 17, 2022

La Esteban ha asegurado que, por el trabajo de su marido, vive en primera persona los estragos de la pandemia. "También lo he vivido con personas muy cercanas que han pasado el Covid y gracias a las vacunas lo han pasado como una gripe", ha comentado.

"Creo que está mal informada", dice sobre Paz Padilla, quien asegura que tras la polémica la llamó. "No le cogí el teléfono", confiesa la colaboradora en el vídeo emitido por el formato de La Fábrica de la Tele.

Más tarde, la de Paracuellos ha retomado el asunto en directo desde el plató de Sálvame Naranja. "Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero cuando vi el vídeo me quedé muy alucinada. Porque ella cuando dice spider… En fin, voy a ir cada vez que tenga que ponerme la vacuna", ha relatado a Jorge Javier Vázquez.

"A mí Paz me llamó ese día, no le cogí el teléfono y me la encontré aquí y nos dimos el feliz año. Está molesta conmigo, pero estoy muy harta. Todos estamos que no podemos más con esta pandemia", añade Belén.

Como ya hiciera al criticar a Miguel Bosé, la 'princesa del pueblo' ha vuelto a dar un discurso a favor de las vacunas. "Yo no tengo que lanzar ningún mensaje, solo que creamos en la vacuna. Si estás vacunado es como si pasas una gripe, pero no te ingresan y no te mueres. Yo no quiero ir en contra de Paz, pero hay cosas que no. (...) Las vacunas salvan vidas", sentencia.

Sigue los temas que te interesan