Belén Esteban vuelve desatada a 'La Resistencia' y regala una vagina de plástico a David Broncano

Belén Esteban ha vuelto a La Resistencia apenas un mes después de su primera visita. La colaboradora de Sálvame ha sido una de las invitadas del primer programa de 2022 y ha aprovechado para resarcirse de su 'feo' a David Broncano en diciembre, cuando no le llevó ningún regalo.

En esta ocasión, la de Paracuellos ha aparecido con varios obsequios que han dejado estupefacto al propio presentador y a la audiencia. En primer lugar, Belén le ha hecho entrega de un vibrador: "Mira lo que te traigo. ¿Sabes lo que es? Tócalo, enciéndelo y siéntelo", le ha dicho. "Esto está usado", ha comentado Broncano, oliendo el juguete.

A continuación, la invitada ha sacado otro artilugio: "Es una vagina artificial", explica. "¡Pero pensaba que era un batido de yogur!", ha bromeado el presentador. Belén se ha mostrado más cómoda que nunca hablando de sexo en televisión y no ha dudado en explicar el funcionamiento del juguete: "Cuando tú estés solito en casa, esto te va a venir... Mira, tú metes aquí tu pene".

Finalmente, la Esteban le ha regalado a Broncano una fusta y un antifaz. "Esto te da un gusto que flipas. Tú imagínate con el antifaz y te digo '¡Broncano, Broncano, Broncano!'", ha dicho golpeándose la palma de la mano con la fusta y desatando las risas del público.

La 'princesa del pueblo' ha coincidido en plató con Candela Peña y Javier Gutiérrez, de los que no ha dudado en declararse seguidora, pidiéndole fotos en directo. De hecho, ha confesado que la primera vez que vio al actor, para ella fue como encontrarse con Justin Bieber.

Segunda visita

Esta es la segunda vez que Belén Esteban visita La Resistencia. La colaboradora de Sálvame estuvo en el programa de Movistar Plus el pasado 2 de diciembre, donde hizo una entrada triunfal con una silla motorizada decorada con sus ya célebres patatas fritas.

En aquella ocasión, la de Paracuellos no escapó a las dos tradicionales preguntas del programa y tuvo que desvelar cuánto dinero tiene y cuánto sexo ha practicado en el último mes. "He ganado mucho dinero, pero tuve un problema con Hacienda, pagué 700.000 euros y ya no debo nada", dijo sobre el primer asunto.

Del mismo modo, recordó que su exrepresentante Toño Sanchís le debe 400.000 euros, "pero la justicia va muy lenta". Sobre la cifra concreta que tiene en el banco explicó que montó "una empresa de alimentación, invertí mucho en ella, sobre todo en camiones. Así que tengo entre 40.000 y 100.000 euros", importe que sorprendió a Broncano por ser muy bajo.

Respecto a la segunda pregunta quiso saber si el presentador quería diferenciar entre si "folla o hace el amor", y que como su marido tiene 34 y ella 48 "nuestra vida sexual va muy bien. Entre 2 y 3 veces a la semana está muy bien".

