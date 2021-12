Belén Esteban abandona ‘Sálvame’ tras chocar con Kiko Jiménez por su embarazo de Jesulín

Noticias relacionadas Kiko Jiménez pide a María Patiño que aclare por qué Mediaset ha vetado a Sofía Suescun

Este martes Sálvame ha tenido una tarde muy movida, y es que hemos visto de nuevo a una Belén Esteban de lo más guerrillera. La colaboradora ha vuelto a chocar con Kiko Jiménez, el antaño tronista de Mujeres y hombres y viceversa que se esfuerza día a día en tener un perfil polémico para continuar en el programa.

Todo comenzó, como tantas veces, por una discusión sobre méritos para estar en televisión, y varios colaboradores le dijeron a Kiko que él no estaría donde está de no haber sido pareja de Gloria Camila Ortega, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano. “Aquí estamos todos porque el jefe o el director quiere que estemos. Yo ya era tronista cuando la conocí”, decía el andaluz para defenderse. “Mira, Kiko, yo llegué aquí por ser la 'ex de'. Pero desde hace muchísimos años, soy Belén Esteban, tengo mi propio nombre”, le decía entonces su compañera.

“Si tú estás aquí es por Gloria Camila”, insistía la de Paracuellos, que recibió una respuesta que no le agradó por parte del joven. “Y tú por Jesulín. La diferencia, gracias a Dios, es que yo no la dejé preñada”, respondía Kiko. Todos en el plató entonces se quedaron callados, y Belén, sin abrir la boca, se levantó de su silla y abandonó el plató en silencio. Mientras, el resto de colaboradores afeaban a Kiko su comentario.

Sin mucho tino, Kiko trató de pedir perdón a Belén, asegurando que no lo había dicho con mala intención. Ella, sin embargo, no le concedió la indulgencia, e incluso se fue del programa antes de que hubiese llegado a su fin.

Belén también tuvo un choque con Matamoros

No fue el único conflicto de la tarde. En otro momento el programa estaba tratando el libro que ha escrito Claudia, la hija de Bertín Osborne, en la que no deja en buen lugar el papel de padre del cantante y presentador.

Belén Esteban decía que se creía muchas de las cosas que Claudia contaba, y Kiko Matamoros la interrumpió. “Si algo he aprendido en estos últimos meses, es que no podemos ir diciendo que nadie es mala madre o mal padre”, sentenciaba.

“¿Me dejas acabar, don Licenciado? Eres el doctor liendre, que de todo habla y de nada entiende. La próxima semana, en vez del doctor Sánchez Martos, poned a Kiko Matamoros en su lugar”, le respondía entonces Belén, una burla que no sentó nada bien a Matamoros.

“A lo mejor eres tú la que habla de todo y no entiende de nada. Yo entiendo que te ofenda mi conocimiento y mi cultura. Así que me voy. No puedo estar en un sitio donde la cultura no ocupa lugar” y, dicho esto, ha abandonado el plató, si bien regresó poco después.

