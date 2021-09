Kiko Jiménez pide a María Patiño que aclare por qué Mediaset ha vetado a Sofía Suescun

Noticias relacionadas El polémico comentario de Paz Padilla sobre los abusos sexuales a menores en el ámbito familiar

El andaluz Kiko Jiménez se ha convertido en uno de los personajes de la semana dentro del universo de Sálvame. Tras una entrevista junto a su novia Sofía Suescun en Lecturas en la que decía que sabía muchos secretos sobre la vida matrimonial de Belén Esteban, el exconcursante de Supervivientes se enfrentaba con dureza con Belén Esteban y María Patiño.

Este jueves, Sálvame volvió a darle vigencia a estos enfrentamientos mostrando unas imágenes inéditas de Kiko. Cuando creía que la cámara no estaba grabando, el joven decía de todo sobre sus compañeras Belén, María, Laura Fa y Gema López. “Son una panda de envidiosas, no veas lo feas que son la mitad”, afirmaba, y añadía que “son todos unos hipócritas, es que actúan como hienas”.

También se trató ayer el veto que Sofía Suescun tendría ahora en Mediaset. Tal como contó este portal, no hay ni rastro de la hija de Mayte Galdeano en Mediaset desde el pasado mayo, después de negarse a contar con los servicios de la agencia de representación Like U Management que está participada por Mediaset. El tema lo sacó María Patiño, y lo ha relacionado con la portada cargando contra Belén Esteban.

“Me he dado cuenta de por qué Sofía Suescún está en la portada de esa revista. Sofía Suescun está vetada en esta cadena y entiendo que esta es una forma de meterla en el mercado porque está vetada en esta cadena y él sabe los motivos, cosa que yo desconocía hasta el día de ayer” aseguraba María Patiño.

Con mucha picardía, Kiko Jiménez fingió no saber nada al respecto y le lanzó la pelota al tejado de la gallega. “¿Sabes lo que más me preocupa ahora, María? Lo que has comentado de que Sofía está vetada en Telecinco. ¿Puedes aclararlo tú? Ni yo ni Sofía teníamos constancia de eso”, señalaba el exnovio de Gloria Camila Ortega.

Tras dudar sobre cómo tenía que responder, Patiño se limitó a decir: “Tú lo sabes muy bien. Qué cínico eres”. El tema pasó al olvido en cuestión de segundos, cuando Carlota Corredera, que se encargaba de presentar, dio paso a un vídeo.

