El polémico comentario de Paz Padilla sobre los abusos sexuales a menores en el ámbito familiar

El pasado martes Sofía Cristo relató en Secret Story que en su infancia sufrió abusos sexuales, a la edad de cinco años, en su casa de La Morajela. Un tema que se comentó al día siguiente en Sálvame, que estaba presentado en esta ocasión por Paz Padilla, y que ha levantado muchas ampollas por las ideas que expresó la comunicadora andaluza. “Denunciarlo significa revivir. Y ¿para qué?”, se preguntaba.

Paz estaba junto al doctor Sánchez Martos, un colaborador habitual de Sálvame. “Estamos hablando con el doctor sobre si es necesario denunciar este tipo de cosas, si la víctima, pasados tantos años, quiere remover...”, apuntaba Paz Padilla sobre el tema. “Si no se denuncia, el violador seguirá violando. Si el violador es un psicópata, que no solo ha violado una vez, es un pederasta y le ha salido bien, continúa, por lo tanto, hay que denunciarlo siempre”, respondía el doctor, con rotundidad.

Paz padilla aquí tenéis el vídeo de la brutalidad de esta mujer si lo dijiste. #yoveosalvame pic.twitter.com/pdHub989xv — Moraleja_city (@CabronaReina) September 15, 2021

A continuación, Sánchez Martos explicaba que el código penal ha cambiado, y que ese tipo de delitos se pueden denunciar hasta que la víctima tenga 35 años, mientras que en el pasado solo se podían denunciar hasta cumplir los 18. “Yo siempre he defendido que nunca tiene que prescribir”, decía el doctor.

Paz Padilla entonces realizó una pregunta totalmente fuera de lugar, y que le valió un aluvión de críticas en las redes sociales. “Pero, y si esa persona es un abuelo, un tío, un hermano... ¿Cómo desestructura a esa familia? Te pueden culpar porque seguramente una parte de la familia le dirá ¿cómo le haces eso a tu abuelo, a tu padre...? Mi madre siempre contaba ‘fíjate, la madre lo consentía, lo sabía’”, quizá haciendo referencia a algún caso cercano.

“Pero ¿y cómo es que mi abuelo hizo eso, mi padre lo permitió...? Lo que queda claro según todos los estudios de los psicólogos es que la persona que ha sufrido abuso sexual, sea el que sea, le marca para toda la vida”, insistía el doctor.

En aquel momento Paz Padilla se convirtió en uno de los temas más comentados de Twitter. Un número importante de usuarios pedían incluso que fuese despedida por decir un discurso así en televisión, en el que invita a la víctima a callar para no desequilibrar la estructura familiar, y dando a entender que no se debe denunciar a un hermano o un abuelo por cometer abusos sexuales contra un menor.

Ante el revuelo provocado, Paz Padilla quiso matizar, sin mucho tino, sus palabras. “En ningún momento no he dicho que se denuncie ese tipo de delitos. Es más, me gustaría que se pudiera que todos denunciaran”, explicaba. Según Padilla, “estos temas” son “muy serios” y no se pueden tratar con frivolidad. “Me da igual la edad o el tiempo que haya transcurrido, que el culpable sea perseguido y juzgado, sea familia o no. Pienso que un abuso de ese tipo a un menor o a alguien de cualquier edad debe ser acusado y juzgado”, finalizaba, en una disculpa que a muchos les ha parecido insuficiente.

Paz Padilla aclara su postura ante los abusos: “Un abuso a un menor o a cualquier edad, debe ser castigado” #yoveosalvame pic.twitter.com/p52hkZi2Kw — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 15, 2021

Sigue los temas que te interesan