Los jueces de 'Got Talent' se niegan a hablar del despido de Paz Padilla: "No voy a dar el titular"

Got Talent España regresa a Telecinco con su séptima edición con pocos cambios en lo que a los rostros visibles se refiere: Santi Millán seguirá ejerciendo de maestro de ceremonias y en la mesa de jueces seguirán estando Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez.

Sin embargo, el jurado tendrá una notable ausencia en las nuevas entregas. Paz Padilla no seguirá formando parte del formato, siendo por primera vez tres y no cuatro los jueces que valoren las actuaciones.

"Hemos decidido jugar con tres en lugar de con cuatro, es algo habitual en el formato Got Talent en sus 73 países: ir alternando con cuatro y con tres, lo cual nos permite jugar de otra manera y una mayor agilidad en las respuestas", ha explicado este martes Leonardo Baltanás, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, en la presentación de la séptima temporada del concurso.

Según ha explicado el directivo, la decisión de prescindir de un juez "no es algo novedoso ni precipitado por las circunstancias especiales de Paz", aunque ha evitado explicar por qué se ha decidido que sea precisamente la humorista la que desaparezca del formato.

Dani Martínez, Santi Millán, Edurne y Risto Mejide en la presentación de 'Got Talent'. Mediaset

Pese a que el director ha evitado abordar asuntos polémicos, llama la atención que ha sido el único presente en la rueda de prensa que ha respondido a las cuestiones sobre Paz. Ni Santi Millán ni los tres jueces que han compartido mesa con ella han querido mencionarla.

"Estamos presentando una edición nueva de Got Talent y si contesto voy a dar un titular. Como no hablo de los excompañeros del jurado, igual que no hablo de Jorge Javier o de Jesús Vázquez, tampoco lo voy a hacer con Paz", se limitó a decir Risto Mejide, evitando aclarar los rumores sobre su mala relación con la actriz.

Edurne, Dani Martínez y Santi Millán, por su parte, han guardado silencio sepulcral ante las reiteradas preguntas de los periodistas sobre Paz Padilla, negándose a responder si la han echado de menos en las grabaciones.

"A Paz siempre la vamos a echar de menos, es una persona que no pasa desapercibida y aporta siempre, en cualquier programa en el que esté", ha intervenido Leonardo ante una de las preguntas dirigidas a los jueces.

Finalmente, ante la insistencia de la prensa, el directivo ha querido zanjar el asunto: "Insisto, para que no haya ninguna duda, no es una cuestión de personas, es una cuestión de encaje en un momento dado y de calendarios que nada tienen que ver con lo personal. Yo no descarto para nada que personas que hayan estado ya en otras ediciones en ediciones posteriores puedan estar. (...) De verdad, no hay ninguna decisión personal", ha sentenciado.

Nueva temporada

La nueva temporada de 'Got Talent' >>>>>> 😢❤ pic.twitter.com/LUoLLWQlci — Mediaset España (@mediasetcom) September 7, 2021

Producido en colaboración con Fremantle, grabado nuevamente con todas las garantías de seguridad sanitaria y desarrollado tras realizar más de 6.000 pruebas en su novedoso sistema de casting online, Got Talent España arranca de nuevo tras cerrar su última edición con la final más vista de su historia y lo hace con un gran hito: convertirse en la primera adaptación del formato en el mundo en obtener la certificación de sostenibilidad otorgada por ALBERT, organización medioambiental dirigida por BAFTA, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

"Da mucha satisfacción ver que, tras siete temporadas, los concursantes siguen sorprendiéndome en cada nueva edición del programa. Cada temporada es única y especial. Eso es de las cosas que más me gusta del formato, que siempre aprendes de los diferentes talentos y descubres algo inesperado", comenta Edurne.

Por su parte, Santi Millán pone el acento sobre el trabajo de los jueces: "Lo que más me ha llamado la atención esta vez, además muy gratamente, son mis compañeros, la capacidad que tienen de reinventarse. Es increíble que en cada valoración me puedan seguir sorprendiendo cualquiera de los tres: Risto porque tiene una capacidad innata de despistarte y descolocarte con sus críticas; Edurne porque encuentra siempre las palabras correctas y exactas para cada situación; y Dani porque está fatal de la cabeza y es muy divertido".

La mecánica

La séptima temporada de Got Talent España tendrá diez galas de Audiciones, cuatro Semifinales y la Gran Final, en la que el ganador se alzará con el premio de 25.000 euros. Todas ellas grabadas previamente debido a la situación sanitaria.

Durante las Audiciones, el jurado ha valorado las actuaciones de más de 280 artistas, de los cuales solo los que hayan obtenido dos síes o un Pase de Oro continúan en el programa y pasan a semifinales. Como es habitual, los jueces y Santi Millán disponen de 10 Pases de Oro, tres individuales, seis otorgados en pareja y uno por unanimidad.

En cada Semifinal hay 14 artistas. El público de plató vota por sus favoritos y los dos que más apoyo reciben se clasifican para la Gran Final, junto a uno elegido con el Pase de Oro Unánime de los jueces. Como en la sexta temporada, la elección del ganador entre los doce finalistas recae exclusivamente en el público asistente.

