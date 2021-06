Julia Janeiro da el salto como 'influencer' después de tomar tres importantes decisiones

Las predicciones se han cumplido. Tras el incremento de su popularidad y un conjunto de acciones llevadas a cabo bajo una efectiva estrategia, Julia Janeiro (18 años) ha dado el salto como influencer. Aunque se había reiterado que no buscaba la fama, su estudiado perfil de Instagram daba a entender todo lo contrario. Si bien no dejaba clara su intención de convertirse en un personaje de la televisión, como sus padres, si vaticinaba que en un futuro utilizaría su Instagram como una herramienta de trabajo. El aumento imparable de sus seguidores y varios movimientos que no pasaron desapercibidos así lo dejaban entrever.

Fue este miércoles cuando la hija de María José Campanario (42) y Jesulín de Ubrique (47) confirmó que está trabajando para convertirse en una profesional de las redes. Lo hizo a través de una publicación y varios vídeos colgados con en sus stories, que también llamaron la atención porque era la primera vez que se le escuchaba hablar públicamente. "Hola amores, ¿qué tal? Me paso por aquí muy rápidamente para deciros que, aproximadamente en una hora vais a tener una pequeña sorpresa en mi perfil", decía para generar intriga entre sus seguidores, a quienes invitaba a activar las notificaciones para no perderse la novedad.

Poco después, tanto en el post como en las grabaciones, Julia Janeiro compartió un código de descuento -con su nombre- para adquirir unas gafas de sol de una marca desconocida que, según explicó ella misma, acaba de empezar. "Estoy muy ilusionada por poderles ayudar", decía la joven en un story tras haber mostrado varios modelos y dejar un enlace a la página web de la firma, llamada Summer vibes. Se trata de una práctica muy conocida entre las influencers de renombre y con amplía experiencia en las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro)

Para darle mayor promoción a la marca, después de haber dado a conocer su código promocional, Julia Janeiro subió una segunda publicación donde ella misma lucía unas gafas Summer vibes. En la instantánea posaba de perfil, luciendo un outfit en color negro y la melena recogida en una coleta que se sujetaba de forma 'improvisada' con su mano derecha. La hija de la odontóloga y el torero seguía su misma línea de estilo, marcado por un intenso maquillaje con protagonismo en los labios.

Julia Janeiro decidió dar el salto como influencer tras haber tomado tres importantes decisiones en lo que se refiere a su cuenta de Instagram. La primera tiene que ver con la privacidad de su perfil. Tras haberlo mantenido restringido a sus seguidores durante algunos días, la joven volvió a abrirlo públicamente y como consecuencia, recuperó alrededor de mil followers que había perdido. La segunda y la tercera están relacionadas con su biografía, en la que dejó claro que su perfil es un 'blog personal' y añadió un enlace a su cuenta de TikTok, donde debutó recientemente.

Julia Janeiro, en una imagen compartida en su perfil de Instagram. Redes sociales

Fue el pasado 25 de mayo cuando Julia Janeiro colgó su primera grabación en la mencionada red social que se ha vuelto muy popular entre los jóvenes de su edad. En el vídeo en cuestión aparecía imitando, como es típico en TikTok, las palabras que se escuchaban de fondo. Como protagonista también figuraba su gata, a la que ya había mostrado con anterioridad en Instagram. Desde entonces y hasta ahora, a esta publicación le han seguido otros tiene post. El último tiene que ver con la misma firma de gafas que promocionó en Instagram.

Ingresos por publicación

Antes de que Julia Janeiro diera el salto como influencer, JALEOS estudiaba su perfil como posible profesional de las redes. Tras haber protagonizado una revolución mediática con su mayoría de edad, este periódico analizó en colaboración con Miriam Fernández, experta en Marketing Digital y Micro/Macroinfluencers, las oportunidades que podría recibir la joven por su cuenta de Instagram. Según la experta, tenía la posibilidad de colaborar con marcas que podrían llegar a pagarle entre 500 y 750 euros, mínimo, por publicación. Sin embargo, tampoco descartó la opción de que eligiera contratos mucho más valiosos en cuanto a ingresos monetarios, por la condición de fama que ostenta desde su nacimiento.

Teniendo en cuenta que ha demostrado gran interés por enseñar al mundo lo bien que controla las técnicas del makeup junto a la configuración de looks deportivos con esencia propia, Fernández deslizaba que "las marcas juveniles de cosméticos verían en ella una gran captadora de su nicho de mercado. También las marcas de moda low cost de estilo deportivo que ella tanto luce serían una gran opción". La experta no se equivocaba, ya que ahora Julia Janeiro ha comenzado a colaborar con una pequeña empresa de complementos de corte sport.

[Más información: Julia Janeiro pierde fama en Instagram mientras triunfa en otra red: descubrimos su último debut]