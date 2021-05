La reunión 'secreta' de Jesulín y sus hijas, Andrea y Julia, en Madrid: sabemos cómo fue el reencuentro

El pasado miércoles, bien entrada la tarde en el programa Sálvame, Belén Esteban (47 años) anunciaba la noticia que jamás hubiera esperado dar, dados los antecedentes: Jesulín de Ubrique (47), por fin, ha visto a sus hijas en Madrid. A las dos, a Julia Janeiro (18), fruto de su relación con María José Campanario (41), pero también a Andrea (21), su primogénita. Tras años, más bien décadas, en los que Esteban no ha dudado en subrayar las ausencias del padre, se ha producido un acercamiento paternofilial. "Si me quedase callada, me sentiría mal. El padre ha visto a sus hijas", aseguraba la de Paracuellos del Jarama, sin querer entrar en mayores detalles.

Ahora bien, ¿cómo y cuándo se produjo ese reencuentro? ¿Quién llamó a quién? ¿En qué contexto se produjo? JALEOS tiene pocas, pero fehacientes respuestas al respecto. Jesús Janeiro aprovechó hace unos días -a finales de la semana pasada, lo fecha con quien se contacta-, en plena grabación en Madrid del programa donde participa, El desafío, para hacer dos llamadas. A sus hijas. Ya se habían producido con anterioridad otras visitas a la capital por parte del diestro y de nuevo se había señalado que llegó, trabajó y no vio ni siquiera a su hija Julia. En su último viaje, salvoconducto mediante por trabajo, el de Ubrique llamó.

Fue él quien las llamó a ellas, a Julia y Andrea. Jesulín fue quien concertó la cita, la reunificación familiar. A Julia tan solo llevaba sin verla unos meses -un poco más de lo normal por la pandemia-, pero a su primogénita Andrea bastante tiempo más. Años, demasiados, según ha denunciado la madre en más de una ocasión. La fuente con la que se habla sostiene que la comunicación entre su primera hija y Jesulín ha sido "bastante más fluida", vía telefónica, en los últimos años, sobre todo desde que la joven ha estado estudiando en el extranjero. No hubo visitas, eso no, "pero sí mensajes puntuales" de cómo iba todo. Tanto de Jesús como de María José, según esta fuente. En esta reunión de padre e hijas se sostiene que no hubo ningún tipo de reproche, que todo fue cordialidad, un padre poniéndose al día con sus hijas. Se habló de todo menos de temas espinosos.

La vida de Julia en Madrid

Julia vive en Madrid, donde reside su pareja sentimental, Brayan. Hace unas semanas, este medio se ponía en contacto con un amigo del futbolista, quien aseguraba: "A Brayan no le molesta ser famoso y conocido. Verse en revistas no es algo que le quite el sueño ni que le enfade. De hecho, vive con normalidad verse en algunos medios ya. Ellos no comentan con nosotros sus planes ni lo que vayan a hacer, pero no sería nada raro, conociéndolo, que se hiciera una portada con Julia". Sea como fuere, el futuro solo lo saben ellos. De momento, Julia vive a caballo entre su piso -propiedad del padre- y la casa de Brayan y su madre, donde pasa la mayor parte del tiempo.

Con motivo del estreno de la edad adulta de su hija, María José Campanario concedía unas declaraciones con las que dibujaba un perfil muy preciso de su hija mayor, de la que se siente tremendamente orgullosa. "Julia tiene mucho carácter, como yo, pero es igual de pasota que su padre", revelaba. "Estáis más nerviosos vosotros que ella. Julia está muy tranquila. La prensa la ha estado siguiendo y haciendo fotos, pero lo lleva con naturalidad, que es lo que le hemos inculcado desde muy pequeña. Ella es una chica muy educada, pero no tiene pensado dar declaraciones", afirmaba la odontóloga respecto al revuelo que se ha creado en relación a su mayoría de edad.

No cabe duda de que ha nacido una influencer. Julia en sus redes atesora cerca de 180.000 seguidores. La ascendente fama en redes de Julia ha superado a la de cualquiera de sus homólogas, como la hija de Terelu Campos (55) o la de Isabel Pantoja (64). Ha sabido diferenciarse de 'las hijas de' con personalidad, pues su perfil no tiene nada que ver con el de Alejandra Rubio (21) o Isa Pantoja (25). Julia sabe lo que está de moda, sabe crear imágenes aspiracionales, que es lo que triunfa en Instagram. En ese sentido se parece más al perfil por el que se rige Anita Matamoros (20), quien también se está formando en moda", opinaba hace unos días un experto con este periódico.

