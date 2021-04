El vestido 'cumpleañero' de Julia Janeiro arrasa en ventas: la réplica del 'look' que ya está agotada

Julia Janeiro eligió un 'little black dress' para celebrar su 18º cumpleaños.

Julia Janeiro (18 años), la hija de Jesulín de Ubrique (47) y María José Campanario (41), ha revolucionado la prensa rosa y las redes sociales esta semana. Su reciente mayoría de edad le ha regalado más de 100.000 nuevos seguidores en Instagram que se han sumado a los humildes 48.000 followers que tenía antes de soplar las velas. Pero esta expectación por conocerla no solo se ha traducido en un aumento en sus redes, sino que ha llegado hasta el extremo de que, tras una única aparición pública por su mayoría de edad, el estilismo que escogió para la ocasión esté siendo una de las piezas más demandadas del momento.

La joven optó para su celebración por un minivestido negro, con un pronunciado escote en V, con cintura ceñida al cuerpo y falda cruzada -que combinó con unas sandalias de tiras a juego y un clutch de Karl Lagerfeld-. El diseño de su traje cumpleañero llamó mucho la atención por su sensualidad y porque abarca todas y cada una de las tendencias que están en boga este 2021 en las pasarelas y en los catálogos de moda de eventos de noche.

Julia compartió los detalles de su 'look' en su perfil de Instagram.

Se trata de un denominado little black dress, un vestido que debería ser imprescindible en el armario de toda mujer. Sin embargo, la opción de Julia Janeiro tiene detalles muy llamativos que han cautivado a miles de jóvenes. Pero la hija del torero y la odontóloga no ha querido compartir su secreto mejor guardado: la firma del vestido. Ante este misterio, resulta complicado hallar la marca exacta que ha creado el traje más mediático de la joven, pero JALEOS ha sido testigo de cómo se ha originado toda una revolución por conseguir un diseño, al menos, parecido. Y lo cierto es que existe una réplica casi idéntica del vestido en una tienda online muy conocida.

En la plataforma multimarca ASOS, que abarca un infinito catálogo de prendas, accesorios, calzados y regalos, se puede encontrar la pieza más demandada de este abril. O mejor dicho, se podía encontrar hasta hace unas horas.

La web define el look como "Vestido con diseño cruzado y detalle de escote pronunciado con mangas abullonadas y cinturón en negro" y es una propuesta de "In The Style x Stephsa" con la que colaboró la tienda online hace un tiempo.

Algunas de las tallas se encontraban aún disponibles el pasado domingo, en el día del cumpleaños de Julia, pero solo 24 horas después el stock se ha agotado por completo. El vestido estaba disponible en la sección de 'Rebajas' de ASOS, pues su precio había sido reducido de 55,99 euros a 44,75 euros.

Un vestido prácticamente idéntico al de Julia se podía encontrar en ASOS hasta este lunes.

La mayor diferencia entre el vestido de la joven Janeiro Campanario y la propuesta de ASOS es la presencia del cinturón. El material tampoco parece exactamente el mismo. Pero en términos generales cumple con todos los requisitos para ser el sustituto perfecto para el estilismo de Julia y que cualquiera pueda arrasar tanto como ella en un día tan especial como el de la celebración de su mayoría de edad.

Con este outfit, al igual que con las decenas de ellos que ha mostrado en su perfil de Instagram, la hija de Jesús y María José demuestra su gran personalidad a la hora de vestir y que es una auténtica apasionada de la moda y el maquillaje.

Un vestido para celebrar

El pasado domingo, ante la expectación de los medios de comunicación y rodeada de cámaras, Julia Janeiro celebró sus 18 años en la más estricta intimidad -debido a las restricciones de la Covid- y sin la compañía de su familia -pues sus padres se encuentran en Arcos de la Frontera-.

Muy tímida y en cierto modo sobrepasada por la situación, la hija del torero sopló las velas en una comida tranquila con su pareja, el futbolista Brayan Mejía (20), con quien acudió a un exclusivo restaurante de Madrid sin hacer declaraciones sobre su reciente mayoría de edad y su salto al primer plano mediático.

Julia y su novio, Brayan Mejía, cenaron juntos por el cumpleaños de la joven. Gtres

Tras la comida, Julia y su novio se dirigieron a la casa de los padres del deportista, situada en Getafe, a las afueras de Madrid. Y es que la hija de Jesulín mantiene una estrecha relación con la familia de Brayan, a la que conoció el año pasado poco después de iniciar su noviazgo.

El amor de Julia, Brayan Mejía, tiene 20 años, es delantero del Real Aranjuez, es natural de Murcia -aunque su familia proviene de Colombia- y vive afincado en Madrid. De hecho, la pareja vive bajo el mismo techo y se desliza a este periódico que la madre de Brayan está muy encima de ellos, muy pendiente de su día a día; pues la mujer es como una segunda madre para Julia Janeiro.

