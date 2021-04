16 de 18

Julia Janeiro, hasta la fecha y según la información que maneja JALEOS, desea estudiar su carrera y centrarse exclusivamente a ella. Decida lo que decida, no obstante, su novio la va a apoyar en todo, como se explicaba a este medio días atrás: "A Brayan no le molesta ser famoso y conocido. Verse en revistas no es algo que le quite el sueño ni que le enfade. De hecho, vive con normalidad verse en algunos medios ya. Ellos no comentan con nosotros sus planes ni lo que vayan a hacer, pero no sería nada raro, conociéndolo, que se hiciera una portada con Julia".