José Coronado critica las relaciones de los hombres mayores de 60 años: "Tienes un problema, es antinatural"

El actor José Coronado se ha despedido de Telecinco al poner punto final a la cuarta temporada de Entrevías, la serie que narra la historia de Tirso Abantos, un hombre de principios cuya existencia sosegada da un vuelco cuando su nieta adolescente irrumpe de lleno en su vida.

Por este motivo acudió ayer al pódcast de Transmite la SER para hablar de diferentes temas, como por ejemplo, uno de sus puntos fuertes: el amor. Al conocido actor se le ha relacionado con varias mujeres en los últimos años y ha tenido como parejas a Paola Dominguín, Mónica Molina y a Eugenia Martínez de Irujo.

Para el intérprete madrileño, el amor "es el mejor estado en el que puedes estar". "Cuando tú estás enamorado, sonríes y te da igual el dinero", apuntaba Coronado. Eso sí, también admitió que lo único que está por encima del amor es la salud.

El conductor de la entrevista, Juan Carlos Ortega, le preguntaba directamente sobre si la relación con las mujeres con el paso de los años cambiaba. "Cuando uno va cumpliendo años, va cambiando también la edad de las mujeres que te gustan. A mí me pasa, por ejemplo", comentaba el conductor a Coronado.

De esta manera, el actor que ganó el Goya a mejor actor protagonista en 2011 confirmó las palabras de su interlocutor: "Yo creo que el que llega con 60 y está buscando niñas de 20 o 25 tiene problemas". Además, Coronado calificó este acto como algo "aburrido, ilógico y antinatural".

Coronado habla claro sobre el amor

"Es una manera de abusar, de no ser consecuente y no evolucionar", sentenció el actor de series como Periodistas o El Príncipe."Yo creo que uno tiene que ir evolucionando con su edad y tiene que ir cambiando cosas, zanjó.

Por supuesto que a mí ahora me gustan mujeres con vida y que puedas compartir", argumentó Coronado el actor, que ha confesado que está enamorado, como siempre durante su vida. "Siempre he estado enamorado, sería un estúpido sino. No hay nada mejor que el amor", sentenció el acto de Cerrar los ojos.

Entre otros asuntos, también conversaron sobre política. "Me encanta la política, pero me asquea la política actual. Pero a mí la política me encanta", afirmaba. De esta manera, el entrevistador le introducía para hablar sobre uno de los temas de los últimos días: la guerra televisiva entre Pablo Motos y David Broncano.

"Eres de estos o de los otros, eres de Broncano o de Motos…", señaló Ortega. En ese momento, Coronado respondió afirmativamente a estas palabras. Además, argumentó que siempre ha disfrutado de ver al Barça, aunque él sea del Real Madrid, cuando jugaba Messi porque ser rival "no quita que reconozcas las virtudes de los demás". Una simpática comparación sobre la pugna de La Revuelta y El Hormiguero.