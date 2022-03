¿Quiénes serán los próximos concursantes de 'Supervivientes 2022'? La quiniela de 'Sálvame'

Como cada temporada, comienzan los posibles nombres que llenarán de 'tramas' las playas de Honduras en la próxima edición de Supervivientes 2022. Aunque ya conocemos alguna negativa de algún famoso a concursar, como es el caso de Julia Janeiro.

Las presentadoras de Sálvame Lemon Tea, María Patiño y Terelu Campos, han querido recopilar esos nombres que resuenan. Algunos de los que han arrojado en el programa son: Marta Riesco, Iñaki Urdangarin, Manuel Bedmar (a pesar de las declaraciones de Rocío Flores), Kiko Matamoros, Carmen Alcayde, Laura Fa, Antonio Montero, Chayo Mohedano, Carmen Borrego, Alejandra Rubio, Agustín Pantoja, Rosa López, Nacho Palau, Vicky Martín Berrocal o Nacho Polo.

Algunos de estos posibles concursantes están de plena actualidad. Este es el caso de Marta Riesco por su relación con Antonio David Flores, o Manuel Bedmar pareja o expareja de Rocío Flores. Pero sin duda uno de los que más han sorprendido es la posible participación de Iñaki Urdangarin.

Terelu Campos ha sido clara y no ha dudado en pronunciar varios nombres que "me gustan". Entre ellos estaría Chayo Mohedano, Marta Riesco o Manuel Bedmar "y si nos ponemos a fantasear, Agustín Pantoja", añadía Campos.

Por su parte, María Patiño tiene claro a su favorito: Iñaki Urdangarin. "De los nombres que se han barajado a mí me gustaría ver a tu hermana (refiriéndose a Carmen Borrego) en todo su esplendor", afirmaba la gallega.

La presentadora también ha hecho referencia a la posible participación de Agustín Pantoja: "A mí no me da buena energía pero sí me gustaría. Creo que es un hombre del que hemos hablado mucho pero que es un gran desconocido. Aunque creo que pide un millón de euros". A lo que Terelu Campos reaccionaba con un tajante "es que algunos no sé lo que se han creído".

Supervivientes se antoja en estos momentos como la gran baza de Telecinco para intentar recuperar el liderazgo de audiencias, que desde hace ya cusyto meses cae del lado de Antena 3. Como ya hemos analizado antes, todo dependerá de la fortaleza de su casting.

La duda ahora está en qué fecha llegará a la parrilla de la cadena. De momento, sabemos que el hotel donde se hospedan los equipos cerrará de forma temporal del 13 de marzo al 20 de julio de 2022. No obstante, esto no quiere decir que el reality vaya a celebrarse justamente en esas fechas. Hay que recordar que nuestros famosos patrios no son los únicos que pisan las arenas blancas de Los Cayos Cochinos, ya que este sitio es también escenario de la versión italiana de Supervivientes, L'isola dei famosi, de la versión belga o la estadounidense (las tres confirmadas para realizar una nueva edición en 2022).

Además, según explicó Mediaset España en la presentación de la edición de anónimos de Secret Story, el formato estaría en antena durante trece o catorce semanas, lo que le llevaría a finalizar en Semana Santa. Esto dejaría el estreno de Supervivientes para la segunda quincena de abril, finalizando así como otros años a mediados de julio.

[Más información: Bárbara Rey asegura que no la veremos concursar en 'Supervivientes': "No tengo ganas"]

Sigue los temas que te interesan