Bárbara Rey asegura que no la veremos concursar en ‘Supervivientes’: “No tengo ganas”

La llegada de la nueva edición de Supervivientes a Telecinco parece estar cada vez más cerca. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la cadena ha comenzado a despachar el reality Secret Story con hasta dos expulsiones a la semana. Y en relación con Supervivientes 2022 uno de los nombres que más fuerte estaba sonando es el de Bárbara Rey, uno de los personajes del momento, y que ya estuvo a punto de ir en 2019. Sin embargo, ella no parece ahora mismo muy interesada en saltar del helicóptero de Honduras.

Bárbara fue la protagonista de la entrega este lunes de Mi casa es la tuya, donde Bertín Osborne charló con ella y con algunas personas de su entorno, como su hija Sofía Cristo y su amiga Chelo García-Cortés. Ambas han ido al reality extremo de Mediaset, y en ese sentido, Sofía reconoció que “es mucho más duro de lo que parece”, y Osborne aprovechó para preguntarle a Bárbara si la veremos en la próxima temporada.

Quien respondió no fue la antaño modelo y artista circense, sino su hija Sofía, que reconoció que le da miedo que vaya por su edad, pues tiene 72 años. “A ella le da miedo y yo no tengo ganas”, decía por su parte Bárbara. La DJ entonces volvía a tomar la palabra e insistía: “Como hija que se preocupa por su madre, te digo que Supervivientes es un programa muy duro al que yo ya he ido. Es mucho más duro de lo que parece”. Así, la también concursante de El Reencuentro explicó que en ese concurso se pasa mucha hambre y frío, y que las pruebas físicas son muy duras. Rey entonces dijo que ella no haría pruebas que supusiesen alguna clase de riesgo, y que en tal caso “mandaría a otro” a hacerla y ella se quedaría mirando. Sofía entonces le lanzó un guante para que de verdad se animase a irse a Honduras, pero la vedette aclaraba que no quería en realidad. “Yo no tengo edad”, aseguró.

Recordemos que en el año 2019 Bárbara Rey utilizó las redes sociales para explicar que había estado en negociaciones muy avanzadas con el programa, y parecía que el fichaje de Isabel Pantoja le había truncado los planes. “Yo iba a ir a Supervivientes. Pero ya no voy”, aseguró en un vídeo, de forma muy escueta y un tanto engimática.

